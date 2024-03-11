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الصوم عبادة روحية

3/11/2024 10:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) لا شك أن الصوم عبادة روحانية داخلها إشعاع من نور وجوهرها إخلاص لله وحده، لأن الأعمال من دون إخلاص لا تقبل.
والصوم عبادة وإيمان تسخر فيه كل الجوارح لله وحده وهي عبادة عظيمة كسائر العبادات لها أحكامها وأسرارها، ومما لاشك فيه فإن الحياة في صراع مستمر ودائم مع النفس، والصوم عبادة سلوكية موسمية تطل علينا بابتسامة مشرقة كل عام تحمل لنا جملة عبادات متداخلة منها القلبية والبدنية والعقلية والروحية، فهي تقي الصائم وتصهره في بوتقة يخرج منها المسلم وهو أقوى وأصلب مما يكون، يصبح نقيا وهو ان يحطم ما بداخله من شهوات ويمتلك نورا من الهداية، ويحافظ له على جوارحه وفكره الذي غمسه بروح الايمان، ذلك الصيام الذي تحمل به أقصى أنواع الحرمان من ألم الجوع والشعور بالعطش وضبط النفس، لذلك، فالصيام أرقى أنواع العبادات التي تعتبر مدرسة للتقوى التي تمكن للضمير أن يعيش فيها وهو في حالة نشاط دائم ويقظة مستمرة، وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الصيام وسيلة فعالة لربط سلطان الروح بسلطان الجسد.
ولاشك أن للصوم فوائد طبية وصحية بدنية، فعن طريق الصوم يمكن أن يخفض مرض السكر في الدم، وكذلك يخفض الكوليسترول في الدم، اضافة إلى تخفيف الوزن.
كما أن هناك ايجابيات للصوم، وهي ترك العادات السيئة والمضرة بسرور، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث الصحيح عن أبي هریرة رضي الله عنه: «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». رواه مسلم.
لذلك أخي وأختي المسلمة أعدوا العدة لهذا الشهر الكريم العظيم الفضيل، فهو ضيفنا العزيز لأيام معدودات تزكى فيه النفوس وتطمئن به القلوب وتجري الحسنات فيه جريان النهر العذب، فتزودوا منه ما استطعتم من زاده الذي يغذي العقول وينقي القلوب ويطهر النفوس البشرية فتصبح ساطعة بشمس الإسلام ونور الإيمان.
وأدعو الله العلي القدير أن يمن علينا بإتمامه وحسن صيامه وقيامه، وأن يعيده علينا وعلى أمتنا الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والفلاح واليمن والبركات، وان يحمي كويتنا الحبيبة من كل مكروه تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

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