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الهمة المرجوة لإصلاح الشوارع!

3/11/2024 10:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) معاناة قديمة جديدة تطفو على سطح المشهد المحلي للطرقات، وتزداد حركتها مع كل تغيير حكومي ووزاري.
وكلما جاء وزير جديد لوزارة الاشغال، يستبشر معه مستخدمو الطريق خيرا بإصلاح الطرقات التي يعاني منها الجميع.
وقد جاءت تحركات وجهود وزيرة الاشغال الجديدة وتواجدها في الميدان، مع مبادرة طيبة ومهمة على صعيد إنهاء معاناة مستخدمي الطريق، بالإبلاغ عن أي حفر أو تهالك في الشوارع، تلك المعاناة التي استمرت لفترة طويلة تعرضت خلالها مقدرات مستخدمي الطريق للكثير من الأذى وأدت لتلف المركبات من الحصى والقذى الذي يتطاير من الطريق بعد كل موجة أمطار تصيب البلاد، وحقيقة رأينا أن هناك الكثير من الإصلاحات التي تمت في كثير من الشوارع وبانتظار المزيد.
ووسط الحفر التي يفاجأ بها كل من يسير على الطرقات ويتكبد الخسائر تلو الخسائر! والملاحظ ما تبذله الوزيرة من جهود ومتابعة ميدانية مشهودة في هذا المجال، إذ أن إصلاح الطرقات ونقول أعمال إصلاحها وليس بناءها من جديد يجب الإسراع بها وإنجازها والمطلوب ترقيع الطرقات ومعالجة الحفر المنتشرة فيها بمختلف المناطق.
ومن ناحية أخرى وبعيدا عن مسألة عمر الحكومة الجديدة، فإننا بانتظار أن يتم الإعلان عن خطة او برنامج عمل لوزارة الاشغال العامة، بعيدا عن أي تعقيدات أو روتين حكومي وأن تكلل تلك الخطة او برنامج العمل بالنجاح الذي نتمناه بفارغ الصبر كمستخدمين للطريق على يدي الوزيرة والعاملين في الوزارة.
ولن نسهب أكثر في مسألة صيانة الشوارع التي يستخدمها الآلاف المؤلفة بصفة يومية لانجاز أعمالهم وأشغالهم. وحقيقة أن التركة على وزارة الاشغال وعلى رأسها الوزيرة ثقيلة ويتوجب التعامل معها بجدية بالغة والتعاون من الجميع، لطمأنة مستخدمي الطريق حول مسائل تعتبر حيوية بالنسبة لحياتهم اليومية ومعاناتهم في كثير من الأحيان تجاه سوء الكثير من الطرقات وخصوصا التي تتميز بوجود مشاريع بناء فيها من جسور وأنفاق.
وبالتالي فإن «الهمة» المرجوة يجب أن تكون مضاعفة لتؤدي الغرض المنشود منها، مع اتخاذ الوزيرة نهج المحاسبة الجدية لكل من يثبت اهماله في عمله وأداء واجبه، وضرورة التحقيق الجدي في المتسبب بسوء الطرق، والمساءلة دون أي اعتبار.
ففي النهاية مصلحة المواطن والوطن أولوية قصوى، وبالتأكيد أن الوزيرة والوزارة حريصة عليها.
والله الموفق.

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