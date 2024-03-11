Monday, 11 March 2024 07:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الشهر الفضيل سيد الشهور

3/11/2024 10:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يترقب العالم الإسلامي العظيم قدوم شهر الصوم كل عام بفرح وسعادة لما فيه من أجر وبركات ومآثر، لكننا هذا العام نلاحظ الاهتمام العالمي لما يحدث للأبرياء في غزة خاصة من مجازر على أيدي الصهاينة المعتدين وفي فلسطين عامة.
ونتابع بكل أسى ما تواجهه قلعة الصمود الحقيقية «غزة» وما يستباح من أرواح بريئة فيها بسبب آلة القتل الصهيونية بين لحظة وأخرى، عسى أن يكون الصوم الرباني عندهم تأكيدا لانفراجة الكارثة الإنسانية وسط صمت عالمي يتفرج على ما يحصل تحت ركام قصف صهاينة انعدمت إنسانيتهم تجاه الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، وما تحمله التقارير ويتلقاه العالم من صور مؤلمة يوميا، وكأن المطلوب تصفيتهم بشكل نهائي.
ولم نرَ من الدول التي تدعي الإنسانية أي مواقف حقيقية داعية لأن ينصت العالم إلى صوت الحق، بل يقف محتارا عاجزا عن إيجاد قرار فعلي أو أسلوب حقيقي لتوقفها ولو خلال شهر رمضان المبارك، فربما تجبرهم رهبة خالقهم والدعوات المتكررة على إيقاف تلك الحرب الشريرة وإبراز الحق عن الباطل.
وكلنا أمل خلال هذا الشهر العظيم، وإيمانا بالرب الكريم الرحيم، أن يكون الفرج قريباً لأهل غزة، فتتوقف آلة الحرب الصهيونية وتنتهي معاناة الناس ووقف تجويعهم وأن تخف آلامهم، ويعم السلام داخل غزة وفلسطين المحتلة، أرض الإسراء المعراج.
رفقاً بتلك الأرواح والنفوس التائهة مما يحصل ولو بدعوات مواسم الخير خصوصاً في هذا الشهر المبارك.
وعساكم من عواده.

MENAFN11032024000130011022ID1107961709

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث