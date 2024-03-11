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تخفيف أحمال ((الداخلية)) في رمضان

3/11/2024 10:00:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتوجه بالتهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وإلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف، وإلى إخواني وأبنائي في وزارة الداخلية وأبناء الشعب الكويتي الكريم، أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية.
في رمضان وعلى مدار عقود، تعاني الكويت من مشكلتين، الأولى الكثافة المرورية خلال فترات الدوامات والتي كانت في السابق موحدة في القطاعين الحكومي والخاص، والحركة المسائية للمواطنين والمقيمين بعد صلاة التراويح، خصوصا في بداية الشهر الفضيل، وفي أواخره، بسبب التوجه إلى الأسواق التجارية أو أداء صلاة القيام، أما المشكلة أو الظاهرة الأخرى التي نعاني منها فهي التسول.
قطاعات وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تخفيف ازدحامات المرور ومواجهة ظاهرة التسول الرمضاني، هذا إلى جانب المهام الأمنية المتعددة والمعنية بالتعامل معها الوزارة في الشهر الفضيل.
مشكلة ازدحامات المرور في البلاد، سواء في الشهر الفضيل أو على مدار العام تحتاج إلى تضافر جهود وزارات ومؤسسات الدولة، والاستمرارية في تنسيق العمل فيما بينها في هذا الشأن. كما أن إلقاء المسؤولية على وزارة الداخلية منفردة في مواجهة الملف المروري غير دقيق، نعم الوزارة تتحمل جزءا من المسؤولية، لكن القضية تتطلب عملا جماعيا، ولا يمكن أن تغفل أن هناك مسؤوليات تقع على عاتق جهات ومؤسسات حكومية.
الأزمة المرورية تتطلب عادة تأهيل وتوسعة بعض الطرقات وإنشاء جسور علوية والاستمرار والتعجيل في مشروع مترو الأنفاق وتطوير وسائل النقل الجماعي، وإقامة مجمعات خدمية خارج المدن، وأخذ رأي قطاع المرور قبل اعتماد الموافقة على أنشطة يراد تدشينها مثل المدارس أو الأسواق لتبدي رأيها وملاحظاتها، واستحداث حارات تخزينية أو حارات إضافية في الشوارع والمزيد من الالتفافات العكسية تحت الجسور وتحويل إشارات ضوئية إلى دوارات أو عمل مداخل ومخارج إضافية، والتقييم الدوري للنظام المرن والذي بدأت الدولة في تطبيقه، وإلى جانب ذلك لا بد من التزام مستخدمي الطريق بالآداب العامة للسير.
غير معقول ما نشاهده من تجاوز البعض للمدلولات والخطوط الأرضية في الطرقات وعند بعض المداخل والتقاطعات، وإغلاق حارات وتجاوز الآخرين.
وبالتالي، نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي المروري ومتابعة أكثر من قبل وزارة الداخلية للمتجاوزين سواء بواسطة كاميرات المراقبة أو من قبل الدوريات.
أما بالنسبة لملف التسول في الشهر الفضيل، فنجزم بأن الغالبية العظمى ممن يمتهنون التسول سواء بادعاء المرض أو أنهم أصحاب حاجة يعتبرون التسول «مهنة موسم» ما يجب أن «يفوتونه ويتربحون» منه مبالغ كبيرة، مستغلين الأجواء الإيمانية للشهر الفضيل ومحبة الكويتيين لعمل الخير. ونقول إن تفاعل المواطنين والمقيمين مع هذه الشريحة يتسبب في إلقاء حمل إضافي على وزارة الداخلية والتي تضطر إلى ملاحقة المتسولين على الرغم من أننا قادرون على إنهائها بشكل جذري دون تحميل الوزارة أعباء إضافية بعدم التجاوب معهم والإبلاغ عنهم.
حفظ الله الكويت من كل مكروه.
آخر الكلام: نبارك للشيخ الفريق سالم النواف تعيينه وكيلا لوزارة الداخلية بالدرجة الممتازة، كل التوفيق له بالسداد والتوفيق.
وكيل الوزارة تنتظره ملفات مهمة، وبحكم خبرته الأمنية وتدرجه في قطاعات عدة لديه القدرة والكفاءة على إنجازها بكفاءة واقتدار.
والله الموفق.

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