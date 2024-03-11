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سقيا الماء و((سبيل بن دعيج))

3/11/2024 10:00:46 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «السبيل» مفرد وجمعه أسبلة وسبل، وهو وقف سقي الماء لعابري السبيل والمارة رغبة في الأجر والثواب، وسقيا الماء من أعظم ما يثاب عليه المسلم، وكان المسلمون، ولا يزالون، يسارعون إلى سقيا الماء رغبة في الأجر، وأول سقيا ماء في تاريخ الإسلام بئر رومة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من ماله وجعله وقفا في سبيل الله. وعندنا في الكويت جبل الناس، بحمد الله، على الخلق الإسلامي الكريم منذ نشأتها، خاصة سقيا الماء، و«ابن دعيج» المشار إليه أشهر من نار على علم في هذا المضمار وله السبق في سقيا الماء، وهو عبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن الدعيج، صاحب أول وأقدم سبيل ماء في تاريخ الكويت، يوم كان الماء شحيحا ونادرا ومشكلة كبيرة تؤرق الكويتيين.
وقد صور لنا هذه المعاناة عدد من شعراء الكويت، وكان أبرزهم فهد راشد بورسلي في قصيدته المشهورة «طاق طاق طق طرباق»، أما المحسن الكبير «ابن دعيج» فهو مولود عام 1840 في عهد ثالث أمراء الكويت الشيخ جابر الأول بن عبدالله الأول، وتوفي في عهد عاشر أمراء الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح عام 1936، وقد أسس هذا السبيل الذي ما زال قائما عام 1876 في عهد خامس أمراء الكويت الشيخ عبدالله الثاني بن صباح الثاني، ومعروف عن هذا الرجل الفاضل انه لا يرد سائلا، ودليل حبه للخير أنه وضع أمام منزلهم جرة ماء وعليها مغرفة ليسهم في إرواء ظمأ أهل محلته، وهو فتى يافع لم يكن يتجاوز عمره الثانية عشرة آنذاك، واستمر في فعل الخير حتى توفاه الله، وقد ذكر الشيخ عبدالله النوري وغيره قصة معبرة في هذا الخصوص تعود إلى عهد تاسع أمراء الكويت الشيخ سالم المبارك الصباح، فذكروا أنه جلس بعد صلاة الفجر في «كشك مبارك» كعادته ولم يكن في وقته ثمة مبان تحجب الرؤية من بعيد، ناهيك عن ارتفاع الكشك فيرى الشيخ سالم وهو جالس ما حوله والمقبل من بعيد، وبينما هو ينظر في الأفق وقد بدأت خيوط الفجر تظهر، إلا أن النور لم ينبلج بعد، فإذا بسوادة عظيمة مقبلة من بوابة الشامية، فلم يتبينها، وما إن اقتربت حتى تبين له أنها أربعين جملا تحمل على ظهورها قرب الماء وهي في طريقها إلى سبيل ابن دعيج لتملأه ماء، والسبيل قريب من الكشك، والجمال قادمة من آبار ابن دعيج في الشامية، فقال كلمته المشهورة بعد أن تبين له الأمر: الحمد لله الذي جعل في رعيتي مثل عبدالعزيز الدعيج.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فنحن في أيام مباركة تتضاعف فيها الحسنات، فيا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فلنسارع إلى أعمال الخير.. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله.
ودمتم سالمين.

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