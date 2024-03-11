نتائج مميزة لدراجات الإمارات في تيرينكو - أدرياتيكو وباريس نيس



اختتم فريق الإمارات للدراجات الهوائية أسبوعًا حافلًا بالسباقات في الجولة العالمية حيث وصل الفريق إلى منصة التتويج في اثنتين من كبريات السباقات في العام.

واحتل خوان أيوسو المركز الثاني في التصنيف العام لسباق تيرينو-أدرياتيكو حيث تسابق الدراجون في المرحلة النهائية أمس في سان بينيديتو ديل ترونتو (154 كم) والتي فاز بها جوناثان ميلان (فريق ليدل تريك) بعد انطلاقة سريعة.

وقاد الدراج الإسباني الشاب السباق منذ اليوم الأول بعد فوزه المميز في سباق الزمن حيث حصل الدراج البالغ من العمر 21 عامًا على قميص القائد الأزرق واحتفظ به للأيام التالية. لكن في المرحلة الخامسة على المسار المتجه إلى فالي كاستيلانا، ترك بطل طواف فرنسا، يوناس فينججارد (فريق فيسما لاب)، بصمته على السباق وظل في المقدمة حتى نهاية السباق وخلفه أيوسو الذي جاء في المركز الثاني.

وأوفى الدراج المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو بوعده، حيث دعم أيوسو بشكلٍ قوي ووصل إلى منصة التتويج ليحتل المركز الرابع.

وقال أيوسو:" أعتقد أنه كان أسبوعًا جيدًا جدًا بشكل عام بالنسبة لنا. لقد فزنا بمرحلة ثم بالمركزين الثاني والرابع في التصنيف العام والمركز الثاني مرتين وتصنيف الفرق أيضًا. لم يتعرض أي منا لأي حوادث خطيرة برغم الأحوال الجوية الصعبة. يمكننا أن نكتسب الكثير من الثقة من نتائج هذا الأسبوع ونحن متحفزين للسباقات المقبلة".

وفي هذه الأثناء في جولة باريس-نيس، تنازل براندون ماكنولتي عن القميص الأصفر في المرحلة النهائية الشاقة التي بدأت وانتهت على حلبة جبلية حول نيس بطول 109 كم.

ولم يتمكن الدراج الأمريكي اللحاق بالفائز بالمرحلة، ريمكو إيفينبول (فريق سودال كويك ستيب)، على مسافة 30 كيلومترًا فابتعد عن الدراج البلجيكي الفائز بالجولة ماتيو جورجينسون (فريق فيسما-لاب)، واستمر في المطاردة للحصول على المركز الثالث والوصول إلى منصة التتويج.

وقال ماكنولتي في تصريح له:" إنه شعور مختلط بالفرح والحزن، لو أخبرتني في بداية الأسبوع أنني سأكون على منصة التتويج لكنت سعيدًا للغاية لأنني لم أبدأ السباق بتفاؤل. لكن في النهاية، عندما تحصل على قميص القائد فإنك تريد الاحتفاظ به. لقد كنت متأخراً قليلاً عندما انطلقوا، وصمدت لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك اتسعت الفجوة أكثر فأكثر وانتهى الأمر".

ويذكر أن فريق الإمارات اعتلى منصة التتويج في كلا السباقين ليحصل على جوائز الفرق.



النتائج النهائية لتيرينو-أدرياتيكو

1.يوناس فينججارد (فريق فيسما-لاب) 26:22:23

2.خوان أيوسو (فريق الإمارات) +1'24”

3. جاي هيندلي (فريق بورا-هانسجروه) +1'52”

4. إيزاك ديل تورو(فريق الإمارات) +2'20”

النتائج النهائية لجولة باريس-نيس

1. ماتيو جورجينسون (فريق فيسما-لاب) 27:50:23

2. ريمكو إيفينبول (فريق سودال كويك ستيب) +30"

3. براندون ماكنولتي (فريق الإمارات) +1'47”

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