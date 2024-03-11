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جودو الإمارات يشارك في بطولة أنطاليا جراند سلام 29 مارس

3/11/2024 10:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قرر اتحاد الإمارات للجودو مشاركة المنتخب الوطني في بطولة أنطاليا جراند سلام خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري، بـ 6 لاعبين ولاعبات، وذلك في إطار برنامج الإعداد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ورغبة في زيادة عدد المتأهلين إلى الحدث الأكبر عالميا من 5 إلى 7 لاعبين ولاعبات عن طريق جمع النقاط.

ويضم المنتخب لاعبتين هما بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، وزميلتها باتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، و4 لاعبين هم نارمند بيان في "وزن تحت 66 كجم"، وكريم عبداللطيف في وزن تحت 73 كجم، وطلال شفيلي، في "وزن تحت 81 كجم"، وجريجوري أرام في وزن 90 كجم.

من ناحية أخرى انتظم المنتخب الوطني حاليا في معسكره في جورجيا استعدادا للمشاركة في بطولة تبليسي جراند سلام خلال الفترة من 22 الى 24 مارس الحالي، حيث حدد الجهاز الفني أسماء اللاعبين واللاعبات المشاركين ضمن 74 دولة قامت بالتسجيل حتى الآن للمنافسة على المراكز الأولى وجمع نقاط التأهل الأولمبي.

ويتضمن برنامج الإعداد لأولمبياد باريس 2024 أيضا، المشاركة في بطولة العالم للفردي والفرق في أبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل والتي ستكون آخر المحطات المؤهلة لأولمبياد باريس.

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