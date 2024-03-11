دورة ند الشبا.. 127 لاعبا ولاعبة يشاركون في منافسات المبارزة



تنطلق غداً الثلاثاء منافسات بطولة المبارزة، ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية" التي تقام تحت شعار "قدرات لا حدود لها"، وتضم 9 ألعاب رياضية، وتستمر حتى 31 مارس الجاري في دبي.

ويشارك 127 لاعبا ولاعبة من داخل الإمارات وخارجها في منافسات المبارزة ضمن 4 فئات، هي سلاح سيف المبارزة "الايبيه" لفئة الرجال (دولي)، وسلاح سيف الشيش "الفلورية" لفئة الرجال (دولي)، وسلاح السيف العربي "السابر" لفئة الرجال (دولي)، وسلاح سيف المبارزة "الايبيه" لفئة الفتيات (مواطنات وبنات المواطنات ومواليد الدولة فقط).

ويطبق في البطولة الإصدار الأخير من قانون الاتحاد الدولي للمبارزة، وسيتم تصنيف جميع اللاعبين حسب قواعد الاتحاد الدولي، يليهم اللاعبون من داخل الدولة الذين ليس لهم تصنيف دولي بحسب قواعد اتحاد الإمارات.

وأكد على المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن اللعبة تشهد حاليا تطورا كبيرا في الدولة على المستويين الفني والإداري، مشيرا إلى أن دورة ند الشبا تسهم في توسيع قاعدة ممارستها وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين واللاعبات لتطوير مستوياتهم الفنية.

وقال: "تتميز منافسات المبارزة هذا العام بأنها جاءت في توقيت يخلو من الارتباطات الدولية، وهذا ما ساهم في زيادة عدد المشاركين من مختلف دول العالم، وبالتأكيد فإن مشاركة هؤلاء اللاعبين يسهم في تعزيز نجاح الدورة ويوفر احتكاكا قويا للاعبينا مع مدارس دولية مختلفة".

وأوضح أن اتحاد المبارزة يعول كثيرا على النسخة الحالية من دورة ند الشبا لإعداد منتخب الشباب الذي سيشارك في بطولة كأس العالم التي ستقام عقب عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

وقال: "سيتم إشراك عناصر من منتخب الشباب في منافسات الدورة لتجهيزهم لكأس العالم، إضافة إلى معسكر إعداد مكثف سيخوضونه عقب انتهاء مشاركتهم في دورة ند الشبا".

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