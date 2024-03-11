فولكس واجن تختار دبي لأول ظهور لطراز طوارق 2024 في المنطقة

أعلنت فولكس واجن الشرق الأوسط عن وصول الجيل الثالث المطوّر من سيارة "طوارق" إلى المنطقة عبر أول محطة لها في دبي. وتعيد "طوارق" الجديدة، تعريف المعايير في فئة سيارات

SUVالفاخرة بفضل تصميمها العملي الأنيق وتقنياتها المتطورة لتقدم تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الراحة والأداء العالي.

وقال ماتياس تزيغلر ، المدير العام لشركة فولكس فاجن الشرق الأوسط: " إن طوارق الجديدة أكثر من مجرد سيارة SUVفاخرة؛ فهي تجسد ذروة الرقي وقوة للابتكار، وتلبي متطلبات سائقي السيارات المتنوعة. وأضاف تزيغلر: "تتميز السيارة بتقنياتها المتطورة مع قمرة القيادة Innovision، وتصميمها الخارجي الأنيق الذي حافظ على هويتها الكلاسيكية. لافتًا إلى أن هذا الطراز يؤكد على التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة قيادة مميزة لعملائها، حيث يجمع بين الفخامة وإمكانية التواصل أثناء القيادة بكل سلاسة وسهولة.

وتجسّد طوارق الجديدة التزام فولكس واجن الدائم بالتميز في التصميم. فمن الخارج، تعكس السيارة ثقة في التصميم، بينما تزخر مقصورتها الداخلية بالفخامة مع إمكانية إضفاء الطابع الشخصيّ من خلال الإضاءة المحيطة متعددة الألوان التي تُتيح اختيار 30 لونًا مختلفًا تتناسب مع مزاج السائق. أما مقاعدها، فقد صُممت لتوفير راحة ودعم لا مثيل لهما مع إمكانية التعديل بـ 18 وضعية، فضلاً عن وظائف التهوية والتدليك.



وتتميز قمرة القيادة بسطح زجاجي منحني أنيق يجمع بين شاشة رقمية مقاس 12 بوصة ونظام معلومات ترفيهي متطور مقاس 15 بوصة. وتوفر هذه الوحدة للسائق تجربة تفاعلية مميزة من خلال التحكم باللمس أو الإيماءات أو الصوت، ويكتمل ذلك مع نظام الصوت المتميز DYNAUDIO ونظام App-Connect الذي يتيح إمكانية دمج وظائف الهاتف الذكي، مما يجعل إمكانية التواصل أثناء القيادة أكثر سهولةً وسلاسة.

وترتقي طوارق الجديدة بجماليات القيادة الليلية إلى مستويات جديدة من خلال إضاءتها المميزة. ففي الخارج، يُضفي الشريط المضيء فوق شبكة المبرد، وشعار العلامة التجارية عند الدخول، والشعار المضاء باللون الأحمر في الخلف انطباعًا استثنائيًا من الرقي والفخامة. أما بالنسبة للراحة والانسيابية على الطريق، فقد تمّ ضبط أنظمة التوجيه الاختيارية وأنظمة التعليق الهوائي لجميع العجلات لتعزيز القدرة على المناورة وتحسين جودة الركوب، فضلاً عن سهولة التكيف مع مختلف أنواع الطرقات، سواءً في المدينة أو على الطرق الوعرة.

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