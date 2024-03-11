في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967.. القوات الإسرائيلية تضع أسلاكا شائكة على سور محاذ للمسجد الأقصى

أفاد تقرير فلسطيني بوضع القوات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أسلاكا شائكة على السور المحاذي للمسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب الأسباط.

وقالت محافظة القدس، في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا) "في سابقة خطيرة ولأول مرة منذ عام 1967، قام جيش الاحتلال اليوم بوضع أسلاك شائكة على السور المحاذي للمسجد في منطقة باب الأسباط".

وأوضح مسؤول حركة "فتح" في البلدة القديمة ناصر قوس أن "الاحتلال يهدف من هذه الخطوة إلى منع دخول المصلين إلى المسجد الأقصى للصلاة".

ووفق الوكالة، "تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان".





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