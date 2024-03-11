دبي للثقافة تطلق أبطال رمضان 5

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من الاستمتاع بأجواء شهر رمضان في دبي وإبراز ما يتميز به من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة.

وتشمل القائمة إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة "أبطال رمضان" الإنسانية، وتنظيم "ليالي رمضان" في بعض مرافقها الثقافية والتراثية، وذلك في إطار دعم الهيئة لحملة "رمضان في دبي" التي أطلقها مجلس دبي للإعلام بالشراكة مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية والخاصة، لتسليط الضوء على المشهد الاحتفالي المتميز للإمارة على مدار أيام الشهر الكريم.

وتنظم "دبي للثقافة" بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتطبيق "طلبات الإمارات" النسخة الخامسة من المبادرة الإنسانية "أبطال رمضان" بهدف دعم العمل الإنساني.

وتسعى الهيئة من خلال مبادرتها الإنسانية التي ترفع شعار "احتفالاً بروح العطاء" إلى مساندة الأسر المتعففة وحث فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار والسحور وطرود المير الرمضاني عبر استخدامهم لـ "مطبخ أبطال رمضان الافتراضي" على تطبيق "طلبات الإمارات".

ولفتت شيماء راشد السويدي، مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "دبي للثقافة" إلى أن مبادرة "أبطال رمضان" تُعد مؤشراً على حجم التضامن الإنساني في المجتمع المحلي وتعكس ما يمتاز به من قيم وتقاليد أصيلة.

من جهة أخرى، تحتفي "دبي للثقافة" عبر "ليالي رمضان" التي يستضيفها متحف الاتحاد خلال يومي 15 و16 مارس الجاري، بانضمام الإمارات لمشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية من خلال تنظيم عدد من العروض وورش العمل بالتعاون مع "مجموعة دبي لعلوم الفلك" و"جلف فوتو بلس"، لاستكشاف أسرار الفضاء والكواكب من خلال القبة الفلكية المتنقلة ومحطات المراقبة بالتلسكوب.

وستتاح لرواد متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس الجاري، فرصة الحصول على العديد من التجارب الرمضانية المستلهمة من التراث المحلي، وسيشهد بيت "الحرف التقليدية" تنظيم ورشة "تصميم المخور" وفيها سيتعرف المشاركون على مميزات ثوب المخور التقليدي والتطريزات المرتبطة به، كما سيتعلمون في ورشة "نسج سجادة بنمط السفافة" أساليب نسج السجاد باستخدام سعف النخيل. بينما سيتكشف زوار "بيت العطور" أسرار صناعة الشموع المعطرة وطرق تصميم المداخن باستخدام مواد صديقة للبيئة.