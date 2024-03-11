بعد صورة حذفتها وكالات الأنباء ..الأميرة كيت تعتذر .. ماذا حدث؟

اعتذرت الأميرة كيت الاثنين بعد توزيع قصر كنسينغتون صورة لها مع أطفالها بمناسبة عيد الأم، حذفتها وكالات الأنباء الكبرى من خدماتها بعدما تبيّن أنها معدّلة بواسطة برنامج "فوتوشوب".

فبدل أن تطمئن على صحة زوجة وريث العرش البريطاني، أحدثت هذه الصورة عاصفة إعلامية بعد المعلومات المتضاربة التي انتشرت الأسبوع الماضي بشأن إمكان حضور الأميرة حدثاً رسمياً في يونيو الفائت.

وكتبت أميرة ويلز في منشور عبر منصة "إكس" موقّع بحرف "C" (الحرف الأول من اسم الأميرة الأصلي كاثرين Catherine): "مثل كثير من المصورين الهواة، أحاول أحياناً تنقيح (الصور). أود أن أعتذر عن الارباك الذي سببته الصورة العائلية التي نشرناها أمس" (الأحد).

والصورة التي وزعها القصر الأحد بمناسبة عيد الأم في المملكة المتحدة، وهي الأولى لكيت (42 عاماً) منذ خضوعها لعملية جراحية في يناير، تظهر فيها أميرة ويلز باسمةً وهي تجلس على كرسي في الحديقة وترتدي بنطال جينز وسترة داكنة، ويحيط بها أولادها الثلاثة: جورج وشارلوت ولويس الذين يظهرون مبتسمين.

وكانت الصورة التي التُقطت "في وندسور" خلال الأسبوع الفائت، بحسب قصر كنسينغتون، مرفقة بمنشور قصير موقّع بحرف "C"، جاء فيه "شكراً على أمنياتكم ودعمكم طيلة الشهرين الفائتين. أتمنى للجميع عيد أم سعيداً".

لكنّ تدقيقاً مفصّلاً أظهر مثلاً فارقاً بين اليد اليسرى للأميرة شارلوت وكمّ سترتها، أو حتى خللاً في تناسق سحاب الأميرة كيت، يمكن رؤيته بوضوح بتكبير الصورة.

- مسألة "ثقة" -

وبعد نقل الصورة التي نشرها القصر، قررت وكالات "أسوشيتد برس" و"رويترز" و"غيتي" وفرانس برس سحبها من خدماتها.

وقالت وكالة فرانس برس في مذكرة إلى عملائها "لقد تبيّن أنّ الصورة التي نشرها قصر كنسينغتون (الأحد) لكيت وأطفالها تمّ تعديلها، وبالتالي تمّ سحبها من أنظمة وكالة فرانس برس".

واتخذت وكالة "بي ايه" البريطانية القرار نفسه صباح الاثنين، مشيرة إلى عدم وجود "توضيح" من خدمات الزوجين وليام وكيت.

وبعد اعتذار الأميرة، تحدثت مصادر ملكية إلى وكالة "بي ايه" عن حصول "تعديلات طفيفة" على الصورة، مؤكدة أن الزوجين وأطفالهما "أمضوا عيد الأم معاً وقضوا يوماً رائعاً".

وصباح الاثنين، اعتبر الصحافي المتخصص في شؤون الأسرة الملكية البريطانية في قناة "اي تي في" الخاصة أن هذه الصورة التي أُريدَ منها مواجهة نظريات المؤامرة والطمأنة على حالة الأميرة، أدت في النهاية إلى نتيجة "معاكسة تماما".

كما فوجئ متابعون كثر بعدم وجود خاتم زواج في إصبع كيت التي تزوجت الأمير وليام وريث العرش عام 2011.

وبحسب معلق الشؤون الملكية بيتر هانت، فإن هذه القضية محرجة لدوائر قصر كنسينغتون في لندن لأن "الناس سوف يتساءلون من الآن وصاعداً عمّا إذا كان يمكن الوثوق بها وتصديقها" بشأن صحة الأميرة.

- "علاقات عامة" -

وقد يلقي هذا الجدل بظلّه أيضاً على تغطية الحفل الذي يقام في كنيسة وستمنستر بمناسبة يوم الكومنولث الاثنين، وهو أحد الأحداث السنوية الرئيسية للعائلة الملكية: فمن المتوقع أن يحضر المراسم جميع أفراد العائلة المالكة النشطين والأصحّاء، بينهم الملكة كاميلا والأمير وليام.

وفي رسالة فيديو مسجلة مسبقا، وعد الملك تشارلز، الذي يعالَج من السرطان والذي علق أنشطته العامة، بأن يخدم "بأفضل ما لديه من قدرات" هذه البلدان الـ56 التي يأتي جزء كبير منها من الإمبراطورية البريطانية السابقة.

ويتعارض الجهد المبذول من أجل الشفافية من جانب الملك البالغ 75 عاماً، مع الأسلوب التواصلي المعتمد من دوائر قصر كنسينغون بشأن صحة زوجة ابنه منذ إجرائها العملية الجراحية في البطن في يناير.

وكان آخر ظهور علني لكيت في قداس عيد الميلاد الذي أقامته العائلة الملكية في ساندرينغهام (شرق إنجلترا) نهاية ديسمبر الماضي.

ولم تتسرب سوى صورة واحدة للأميرة في مطلع مارس، إلى وسائل الإعلام الأميركية المتخصصة في شؤون المشاهير. وتظهر الصورة كيت حاجبة وجهها بنظارات داكنة، في مقعد الراكب في سيارة تقودها والدتها.

لكنّ تلك الصورة لم تنشرها الصحافة البريطانية التي تهتمّ كثيراً في العادة بأخبار كيت ووليام، وذلك بعد أن طلب قصر كنسينغتون احترام خصوصيتهما خلال فترة نقاهة الأميرة.

وكان قصر كنسينغتون قد أشار إلى أنها لن تشارك في أي ارتباطات عامة رسمية قبل عيد الفصح نهاية الشهر الحالي.

وعلقت حركة "ريبابليك" المناهضة للملكية الاثنين عبر منصة إكس، "الأمر بسيط، لا تستخدموا صورهم، إنها مسألة علاقات عامة، وليست خبراً".



