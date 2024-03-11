برامج مصاحبة وورش عمل تثقيفية وفنية على هامش دورة الألعاب الخليجية للشباب

تستعد دولة الإمارات لاستضافة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد"."

وتقام على هامش البطولة اجتماعات وورش عمل تثقيفية وفنية وفق برنامج متكامل لتحقيق الأهداف المقررة من الدورة.

وأكد ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، التنسيق مع المجالس الرياضية في كل إمارة، ومع دواوين أولياء العهود في المدن التي لا توجد فيها مجالس رياضية لتحديد ممثلين لهذه الجهات في لجان البطولة، بجانب منسق في كل إمارة.

وأشار التميمي إلى وجود برامج مميزة لضيوف الدولة على هامش دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب تتضمن زيارات متنوعة إلى الأماكن السياحية والتراثية في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف:" نتطلع إلى تنظيم مميز لهذا الحدث الذي تستضيفه الإمارات بتضافر جهود جميع فرق العمل، لتقديم نموذج متفرد في الاستضافة لهذا التجمع الرياضي الشبابي الخليجي في إطار التعاون بين دول المجلس في المجال الرياضي انطلاقاً من مرتكزات العمل المشترك بدول المجلس، والارتقاء بالمستوى الفني للألعاب الرياضية، وتشجيع ممارسة الألعاب الرياضية ورفع مستوى أدائها ونشرها وتطويرها".

وأوضح أن الهدف من إقامة الدورة هو تجمع الشباب الخليجي بمكان واحد في رياضات مختلفة، بأكبر عدد ممكن من الرياضيين، وتجهيز الفئات الشبابية المستهدفة على مستوى دول المجلس للدورات الرياضية المقبلة قارياً ودولياً، بما يعزز رفع مستوى التنافسية لشباب دول المجلس، لتحقيق الإنجازات الرياضية، بالإضافة إلى تثقيف الرياضيين بدول الخليج وتأهيلهم نفسياً للمشاركة في الدورات الأولمبية والآسيوية التي تقام بنظام التجمعات.

وقال: "حريصون بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة على توفير جميع أسباب التميز التنظيمي لهذه الدورة، ونضع ضمن أولوياتنا تحقيق أهدافها كما تم التخطيط لها من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وثقتنا كبيرة في الكوادر الإماراتية للعمل معاً من أجل إبراز الصورة المشرفة والمعبرة عن تميز دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، والوصول إلى أفضل مستوى يعكس أهمية وقيمة الحدث الرياضي المرتقب لشباب دول مجلس التعاون في أرض الإمارات".

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