خسارة أولى لإنتر ميامي في الدوري الأميركي بغياب ميسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
مُني إنتر ميامي بخسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم على ارضه أمام مونتريال 2-3 الأحد، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الذي خلد إلى الراحة.
وصعد مونتريال إلى وصافة المنطقة الشرقية وراء إنتر ميامي الذي يتساوى بسبع نقاط مع خمسة أندية، لكنه لعب مباراة أكثر (4 مقابل 3).
وفضّل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو إراحة عدد من أساسييه، على غرار بطل العالم ميسي، المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.
بيد ان مونتريال سيطر على مطلع المباراة وتقدّم باكراً في الدقيقة 13. وسجّلت أربعة أهداف مناصفة في آخر ثلث ساعة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكندي 3-2، فيما سجّل هدفي إنتر ميامي ليوناردو كامبانا والمخضرم الإسباني جوردي ألبا.
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