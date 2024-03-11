خسارة أولى لإنتر ميامي في الدوري الأميركي بغياب ميسي

مُني إنتر ميامي بخسارته الأولى هذا الموسم في الدوري الأمريكي لكرة القدم على ارضه أمام مونتريال 2-3 الأحد، في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم ثماني مرات الذي خلد إلى الراحة.

وصعد مونتريال إلى وصافة المنطقة الشرقية وراء إنتر ميامي الذي يتساوى بسبع نقاط مع خمسة أندية، لكنه لعب مباراة أكثر (4 مقابل 3).

وفضّل المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو إراحة عدد من أساسييه، على غرار بطل العالم ميسي، المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس.

بيد ان مونتريال سيطر على مطلع المباراة وتقدّم باكراً في الدقيقة 13. وسجّلت أربعة أهداف مناصفة في آخر ثلث ساعة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الكندي 3-2، فيما سجّل هدفي إنتر ميامي ليوناردو كامبانا والمخضرم الإسباني جوردي ألبا.

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