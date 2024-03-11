أول صورة لهلال رمضان

أول صورة لهلال رمضان
التاريخ
3/11/2024 9:20:27 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
نشر مركز الفلك الدولي في حسابه عبر منصة إكس صورة لهلال شهر رمضان المبارك كما تم تصويره نهاراً اليوم الإثنين من أبوظبي بواسطة مرصد الختم الفلكي، وذلك في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 13.0 درجة.
MENAFN11032024000110011019ID1107961569
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.