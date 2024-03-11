استدعاء لي كانغ-إن إلى تشكيلة كوريا الجنوبية رغم شجاره مع سون

استُدعي لاعب الوسط الشاب لي كانغ-إن إلى تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية الإثنين لخوض تصفيات مونديال 2026 في كرة القدم، رغم تسبّبه بشجار مع القائد سون هيونغ-مين خلال كأس آسيا الأخيرة.

وكان سون، مهاجم توتنهام الإنجليزي، تعرّض لخلع في اصبعه إثر شجار مع لي عشية المباراة التي خسرتها كوريا أمام الأردن (0-2) في نصف نهائي كأس آسيا.

وقال المدرّب الموقت هوانغ سون-هونغ الذي حلّ بدلاً من الألماني يورغن كلينسمان إثر الخروج الآسيوي، إنه تحدّث مع اللاعبَين قبل اختيار تشكيلته "أراد لي كانغ-إن فرصة للاعتذار من المشجعين وزملائه من صميم قلبه، أما سون فقال إنه علينا جميعا احتضان لي والمضي قدماً".

تابع "لا أعتقد أنها مشكلة بينهما فقط. الجميع كان هناك، من اللاعبين، المدربين وأعضاء الفريق، وعليهم تحمّل المسؤولية".

أردف المدرب "في المبارتين المقبلتين أمام تايلاند (21 و26 مارس) علينا الاستعداد جيداً للتكفير عن أخطائنا أمام جماهيرنا".

وطالب سون، في 21 فبراير الماضي، المشجعين بالصفح عن لاعب باريس سان جرمان الفرنسي الشاب، عارضاً صورة مع لي وهما يبتسمان ويضعان ذراعيهما على أكتاف بعضهما البعض.

وقال لاعب الوسط الهجومي لي (23 عاماً) الذي ألقى المشجعون اللوم عليه في الشجار وتخلى عنه المعلنون، إنه سافر إلى لندن للاعتذار شخصياً من سون.

من جهته، قال سون "أنا آسف حقاً لتسببي بمشكلات وسنعمل سوياً جاهدين لتطوير المنتخب الوطني".

وكان الاشكال، حسب تقارير، وقع بعد أن حاول بعض اللاعبين الشبان في المنتخب الكوري، بمن فيهم لي كانغ-إن، مغادرة العشاء الأخير قبل المباراة والذهاب للعب كرة الطاولة.

أغضب هذا التصرّف القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين، حيث يُعدّ العشاء عشية المباريات الكبرى بمثابة تقليد لتقريب الفريق من بعضه.

وقال مصدر رفض الكشف عن اسمه إنّه عندما طلب سون من زملائه الشبان الجلوس، ردّوا عليه "ببعض الأشياء غير المحترمة". تابع "خلال ثوان، وقع الخلاف الذي انتشر في مكان العشاء ليتم إبعاد اللاعبين عن بعضهم البعض"، قبل أن يتعرّض "سون لإصابة سيئة في اصبعه وهو يحاول تهدئة الأمور".

وغَضِب سون وأمسك بلي الذي ردّ بمحاولة لكمه، حسب وكالة يونهاب التي ذكرت أنها استندت إلى مصادر مطلعة على الحادثة، بيد أن ممثلي اللاعب الشاب نفوا حصول هذا الأمر.

ويأمل الاتحاد الكوري في تعيين مدرب جديد قبل مبارتي التصفيات ضد سنغافورة والصين في يونيو. حتى ذلك الوقت، يتابع هوانغ عمله كمدرب لمنتخب تحت 23سنة، وسيقود فريقه الأولمبي في كأس آسيا بقطر في أبريل حيث يأمل في التأهل إلى الألعاب الأولمبية في باريس.

وتحت إشراف كلينسمان، استهلّ المنتخب الأول مشواره في التصفيات المونديالية بفوزين على سنغافورة والصين.

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