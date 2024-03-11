على طريقة زيدان .. نطحة قاسية تتسبب في إقالة مدرب ليتشي الإيطالي



أعلن نادي ليتشي الإيطالي إقالة روبرتو دافيرزا المدير الفني للفريق، اليوم الإثنين. وقرر النادي الإيطالي الإطاحة بمدربه بعدما اعتدى بضربة رأس على توماس هنري لاعب فيرونا بعد مباراة الفريقين التي انتهت بخسارة ليتشي بنتيجة صفر/1، أمس الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واعتذر المدرب البالغ من العمر 48 عاما عن تصرفه برسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة "انستجرام"، لكنه نفى قيامه بنطح مهاجم فيرونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذا الاعتذار لم يكن كافيا لإنقاذ المدرب بل قررت إدارة النادي الإطاحة به بعد أقل من 24 ساعة من حدوث الواقعة.

وأعلن ليتشي في بيان رسمي "بعد الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريق ضد فيرونا، نعلن إعفاء المدرب روبرتو دافيرزا من منصبه، ونوجه الشكر له ولجهازه المعاون على العمل الذي قام به".

وقبل هذا القرار، أدان نادي ليتشي تصرف مدربه، مؤكدا أن ما فعله دافيرزا يتعارض تماما مع مبادئ وقيم الرياضة.

وكتب دافيرزا عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" "لقد أخطأت وأعتذر عما فعلته، هذا ليس أنا ولكن غلبني الانفعال والحماس، ولكنني لم أضرب لاعب فيرونا بالرأس".

وكرر المدرب الإيطالي "أرفض ما فعلته، وأعتذر لهنري والناديين والجمهور الإيطالي وحكام المباراة وفريقي والجهاز المعاون".

ويمر فريق ليتشي بكبوة كبيرة حيث اكتفى بفوز وحيد منذ بداية العام الجاري ويقبع في المركز الخامس عشر بجدول الترتيب.

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