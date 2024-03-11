باير ليفركوزين.. أرقام قياسية وموسم تاريخي في الدوري الألماني

يتطلع فريق باير ليفركوزن الألماني إلى تسطير إنجاز تاريخي كبير في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، والتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليوقف به احتكار فريق بايرن ميونيخ للدرع في آخر 11 نسخة على التوالي.

وتحت قيادة فنية متميزة من المدرب الإسباني شابي ألونسو، يحقق باير ليفركوزن مسيرة كروية تاريخية هذا الموسم، متصدراً ترتيب الدوري الألماني بنهاية الجولة الـ25 في عمر المسابقة، وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ، وقبل 9 جولات من ختام المسابقة.

وفاز باير ليفركوزن في آخر مبارياته أمس على فولفسبورج 2-0 في الجولة الـ25، من الدوري، محققاً انتصاره الـ21 في المسابقة حتى الآن، والسادس على التوالي، دون خسارة واحدة في 36 مباراة خاضها بكل المسابقات حتى الآن (31 فوزا مقابل 5 تعادلات)، وأصبح رصيده 67 نقطة بفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب الموجود في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

وتجاوز باير ليفركوزن، بفوزه على فولفسبورج، الرقم القياسي للنادي والذي تحقق من قبل في الفترة من أغسطس 2009 إلى فبراير 2010، تحت قيادة المدرب يوب هاينكس، بعدم الخسارة في 24 مباراة بالدوري الألماني، ليصل إلى 25 مباراة حتى الآن.

ومع اقترابه من التتويج مع باير ليفركوزن بالدوري الألماني للمرة الأولى، أصبح المدرب الإسباني شابي ألونسو (42 عاماً) هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية بسبب مسيرته التاريخية الناجحة مع ليفركوزن، الذي تولى قيادته في أكتوبر 2022، ولم يتلق أي خسارة حتى الآن.

ومثلما سطر الونسو العديد من الإنجازات لاعباً في صفوف أندية ريال سوسيداد، وليفربول، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، وكذلك مع منتخب بلاده إسبانيا ( 3 ألقاب هي كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مرتين)، أصبح أيضا على مقربة من تحقيق أول ألقابه كمدرب مع باير ليفركوزن.

وقبل تعيينه مدربًا لنادي باير ليفركوزن، كان تشابي ألونسو مدربًا لفريق ريال مدريد تحت سن 14 عامًا وفريق ريال سوسيداد (الرديف).

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