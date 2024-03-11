دبي البحري يستضيف الجولة الختامية من مونديال الزوارق السريعة إكس كات لمدة 3 سنوات

وقع مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار عقد استضافة الجولة السادسة (الختامية) من بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات لمدة 3 سنوات اعتباراً من العام الجاري.

وتأتي استضافة هذا الحدث تنفيذا لرؤية نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في استقطاب كبرى البطولات والمنافسات العالمية، كما يشكل ذلك دعما كبيرا لفريق "فيكتوري" الذي عاد للمشاركة في البطولة وكذلك فرق الامارات.

وجرت مراسم توقيع العقد بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحضور محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية "يو آي أم" وعدد من المسئولين.

واعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رسمياً عودة منافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- إلى شواطئ دبي مجددا خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في ختام روزنامة بطولة العالم 2024.

ويتزامن هذا القرار مع النتائج الموفقة التي حققها فريق فيكتوري في منافسات جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة -اكس كات- الجولة الأولى من بطولة العالم 2024 بعد غياب استمر عامين (2022 و2023) لحامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (5 مرات).

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي إن عودة بطولة العالم للزوارق السريعة -اكس كات- إلى شواطئ دبي تعد احتفاء بدور دولة الإمارات ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي مثل الحاضنة والمنبع لهذا الحدث.

وأكد المدير التنفيذي أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وجه بالتحضير المبكر لاستضافة البطولة العالمية وإنجاح الحدث بما يتناسب مع المكانة المرموقة التي يحتلها النادي.

من جانبه عبر توماس كورث عن سعادة الاتحاد الدولي بعودة الحدث الكبير إلى شواطئ دبي واحتضان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للجولة السادسة والختامية حسب روزنامة الموسم 2024.



وليد فاروق / زكريا محي الدين

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