أبو ظبي مركز رياضي عالمي لاستضافة مباريات سوبر كرة القدم



تواصل العاصمة أبو ظبي ريادتها في استضافة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية، العالمية، والقارية، ومع الإعلان عن استضافة مباريات كأس السوبر السعودي لكرة القدم، للمرة الأولى في العاصمة، أكدت أبو ظبي مكانتها المميزة مجددا، بفضل بنيتها التحتية الرياضية المتطورة، التي تمثل ركيزة أساسية في عملية التطور والنمو الاقتصادي.

وأعلن مؤخرا عن إقامة السوبر السعودي في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 11 ابريل، بمشاركة 4 فرق هي الهلال، والنصر، والإتحاد، والوحدة، وذلك على ملعبي آل نهيان بنادي الوحدة، و محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

ولم تكن استضافة أبوظبي للسوبر السعودي هي الأولى في مباريات السوبر، حيث سبق وان نجحت في استضافة السوبر المصري، والسوبر السوداني، والسوبر الأرجنتيني.

وكانت البداية في عام 2015 مع السوبر المصري، بفريقين فقط، لتتواصل لاحقا حتى وصلت إلى 7 نسخ حتى النسخة الأخيرة التي أقيمت في الربع الأخير من 2023 بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى.

وكان الأهلي هو أول المتوجين باللقب في أبو ظبي، وذلك على حساب الزمالك في استاد هزاع بن زايد، بنتيجة 3-2.

ومع تطور المسابقة بإطلاقها للمرة الأولى في 2023 بهوية جديدة، وبمشاركة 4 فرق، شهدت انطلاقة النسخة الأخيرة، تجديد الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الكرة المصري، ليقام السوبر المصري في أبوظبي لمدة 4سنوات.

وقد أقيم السوبر المصري في أبوظبي، من قبل 4 مرات على استاد محمد بن زايد، و3 مرات على استاد هزاع بن زايد، وشارك فيه كل من فرق الأهلي، والزمالك، والمصري البورسعيدي، وبيراميدز، قبل أن يقام بحلته الجديدة ، لينضم اليهم كل من سيراميكا كليوبترا، ومودرن فيوتشر.

وفي عام 2018 استضافت أبوظبي السوبر السوداني للمرة الأولى بين الهلال، والمريخ، على استاد محمد بن زايد، وفاز الهلال فيه بهدفين مقابل هدف.

وللمرة الأولى في تاريخه أقيم السوبر الأرجنتيني لكرة القدم خارج الأرجنتين، بموجب شراكة بين مجلس أبو ظبي الرياضي، واتحاد الكرة الأرجنتيني وقد جمعت المباراة فريقا بوكا جونيورز، وراسينج كلوب، في يناير 2023 على استاد هزاع بن زايد، وشهدت فوز راسينج كلوب 2-1، ومن ثم تتويجه باللقب.





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