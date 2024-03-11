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1.1 مليار درهم قيمة سيولة الأسهم المحلية في أول جلسات رمضان

3/11/2024 9:20:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.1 مليار درهم في ختام تعاملات أولي جلسات شهر رمضان المبارك، مع تصدر "العالمية القابضة" و"إعمار العقارية" التداولات.

توزعت السيولة بواقع 871.8 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و238.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 262.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.58 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.862 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و719.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 193.6 ملايين درهم وأغلق عند 399.5 درهم، تلاه "ألفا ظبي" بنحو 95.3 مليون درهم وأقفل عند 15.88 درهم، ثم "الدار العقارية" جاذباً أكثر من 53 مليون درهم ليقفل عند 5.6 درهم بارتفاع 0.72%.

وفي سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 58.7 مليون درهم ليغلق عند 8.21 درهم بارتفاع 0.5%، تلاه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 27.9 مليون درهم ليغلق عند 5.75 درهم، ثم "إمباور" بسيولة 26.9 مليون درهم، ليقفل مستقراً عند 1.64 درهم.

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