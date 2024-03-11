مجموعة بنك فلسطين ومؤسسة التعاون يطلقان شراكة استراتيجية لرعاية 20 ألف يتيم في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلنت مجموعة بنك فلسطين ومؤسسة التعاون عن شراكة استراتيجية لتأسيس برنامج مستدام لكفالة أيتام الحرب على قطاع غزة. ويستهدفالبرنامج الجديد حوالي 20 ألف طفل أصبح يتيماً جراء الحرب المستمرةعلى القطاع. حيث ستقوم "التعاون" بإدارة البرنامج الذي سيتم البدء بتنفيذ تدخلاته بعد توقف الحرب واستناداً إلى دراسة مسحية مفصلة للاحتياجات.

وستعمل مجموعة بنك فلسطين، كشريك للبرنامج مع مؤسسة التعاون؛ على المساهمة في تقديم الدعم المالي بهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال الأيتام والمساهمة في تمكينهم من العيش حياة طبيعية وخلق بيئة صحية لرعايتهم وصقل مهاراتهم، وتلبية احتياجاتهم لينعموا بحقوقهمويساهموا بشكل إيجابي تجاه دعم أسرهم وتنمية وتطوير مجتمعهم المحلي ووطنهم. وستقوم مؤسسة التعاون بتصميم وتطوير وإدارة تنفيذ البرنامج لتمكين الأيتام من الاستفادة من الخدمات المقدمة بما يتناسب مع الفئة العمرية لليتيم. بحيث يتلقى خلالها حزمة من الخدمات الشمولية التي يوفرها البرنامج، والتي تشمل توفير الاحتياجات الإنسانية والعناية الصحية والتكفل بالتعليم، والحماية والرعاية الاجتماعية والدعم النفسي، وصولاً لتمكينه من بلوغ سن الرشد واستطاعته الاعتماد على ذاته.

ووقع كل من السيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، والدكتور نبيل هاني القدومي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعاون، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، والتي بموجبها ستقوم مجموعة بنك فلسطين، وبمساهمة من بنك فلسطين والبنك الإسلامي العربي،بتقديم منحة سنوية قيمتها 2 مليون دولار لرعاية برنامج الأيتام، لتوفيرمجموعة من الخدمات الأساسية التي تضمن للأيتام العيش بكرامة. كما وتخصص مؤسسة التعاون من مواردها الذاتية ومن خلال أعضائها موازنة تقدر ب 9 مليون دولار على مدار عمر البرنامج.

من ناحيته، أكد السيد هاشم الشوا أن إطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع مؤسسة التعاون جاء استجابةً لقضية إنسانية ذات أولوية قصوى، وترجمةً لحرص المجموعة على الوقوف إلى جانب أبناء شعبها في هذا الظرف العصيب وغير المسبوق، ويأتي ذلك استكمالاً لبرنامجها الإغاثي المتواصل في قطاع غزة. حيث سعت المجموعة منذ بدء الحرب إلى التحرّي وتقديم الاحتياجات الإغاثية والإنسانية الطارئة لأبناء شعبنا في القطاع. ومن الجدير ذكره أن برنامج رعاية الأيتام يهدف إلى التكفل بالأطفال الأيتام الجدد في غزة والذين يعيشون اليوم ظروفاً استثنائية قاهرة بفعل الحرب المستمرة.

وأردف الشوا قائلاً "لقد بادرنا إلى الدخول للبرنامج كشريك مع مؤسسة التعاون، حيث سنكون جزءاً من اللجان الإشرافية والتنفيذية، مشيراً إلى أن الباب مفتوحاً أمام أي متبرعين آخرين. وقال الشوا: "ونظراً لازدياد أعداد الأطفال الأيتام مع استمرار الحرب، بات الآلاف منهم دون معيل أو دون أسرة تتكفل برعايتهم، ففقدوا بذلك الحماية الاجتماعية والمأوى وحضن العائلة، إلى جانب صعوبة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية لهم، فضلاً عن الآثار النفسية الجسيمة التي يتكبدها أولئكالأطفال جراء الحرب، مما يحتم علينا تحمل مسؤولياتنا الإنسانية والأخلاقية، والعمل سريعاً على احتضانهم وتقديم كل ما يمكن تقديمه لهم كأسرة واحدة من خلال هذا البرنامج، فهم أطفالنا الذين نسعى إلى منحهم الدفء والأمل بمستقبل يستحقونه كسائر أطفال العالم، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم".

بدوره أعرب الدكتور نبيل القدومي عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية، لتأسيس برنامج رعاية الأيتام في غزة، مضيفاً أن هذه الشراكة تأتي استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها المجموعة من خلال برنامجها الإغاثي والإنساني لمساندة أهلنا في قطاع غزة منذ بدء الحرب، والتي كان لشراكة مؤسسة التعاون مع المجموعة دور فيها. وبين القدومي أن توحيد الجهود لمؤسسة التعاون مع مجموعة بنك فلسطين لتعميم هذا البرنامج ينم عن رسالتهما السامية تجاه المجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن رعايتهما لهذا البرنامج تتجاوز المعنى التقليدي لمفهوم كفالة الايتام إلى برنامج شمولي متكامل الخدمات يستمر على مدار عمر البرنامج. ويهدف إلى تنشئة إنسان فلسطيني فاعل وممكّن لتطوير ذاته ومجتمعه، وتشمل خدمات البرنامج توفير الاحتياجات الإنسانية، الرعاية الصحية، الخدمات التعليمية، الدعم النفسي، الحماية والرعاية الاجتماعية.

وقال القدومي"نأمل من خلال هذا البرنامج أن نكون سنداً للأيتام في غزة ونعوضهم جزءً ولو قليلاً مما فقدوه، وأن يحقق هذا البرنامج الأهداف التي بُني من أجلها، ويساهم في تحقيق طموحات وآمال الأيتام ليصبحوا أفراداً فاعلين لخدمة مجتمعهم".

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التعاون على مدى السنوات الـ 15الماضية، كانت سنداً لـ 4,261 يتيمًا ويتيمة في غزة، وذلك بالاعتماد على نموذج شمولي تقوم من خلاله بتقديم الدعم في مجال التعليم والصحة وبعض الأنشطة الأخرى. بالإضافة إلى دعم الأيتام بناءً على احتياجاتهم الفردية، بالشراكة مع شبكة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في هذه المجالات.

وتشير التقديرات الأولية لعددٍ من المؤسسات الدولية والمحلية أن أعداد الأطفال الأيتام الذين فقدوا كلا الوالديْن أو أحدهما منذ بدء الحرب على غزة يزيد عن 20,000 طفل، ما يحتم تضافر الجهود لجميع الأطراف، والانخراط في دعم البرنامج لضمان توفير الدعم اللازم لجميع الأيتام.