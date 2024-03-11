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الجنرال أبو السعدي: الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون بقلم : عيسى قراقع

3/11/2024 9:10:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) توفي محمد صدوق أبو السعدي الرجل الثمانيني وابن قرية ديربان المهجرة يوم الجمعة 8-3-2024 وعلى أبواب شهر رمضان الفضيل، لقد هوى جسمه الهرم امام مشاهد واخبار الحرب الدموية والهمجية على قطاع غزة، انهار جسده وسكت صوته امام هول الفاجعة، اختنق جفافا ومرضا وعطشا كما يختنق اهل غزة، اختنق جوعا وبردا وحسرة على 25 طفل ارتقوا شهداء بسبب الجوع والجفاف، لم يحتمل العجوز أبو السعدي براكين الدم تتلاطم مجزرة تلو مجزرة، توفي وساعته الزمنية تشير الى 31 الف شهيد واكثر من مائة الف جريح ومفقود، وما يزيد عن مليون ونصف نازح في العراء والخيام البائسة، أبو السعدي أوقف عقارب الوقت حتى يتوه الموت.
رأيته اخر مرة يجلس أمام مدخل البيت على كرسيه المتحرك كأنه ينتظر قدوم أحد ، شفتاه ترتجفان ويجد صعوبة في اشعال السيجارة، جسمه يرتعش بسبب تدهور حالته الصحية ولكن في عينيه الخافتتين بصيرة حارس ، يجلس كأسد يضيئ بجمر سيجارته حدقات العتمة، ينظر حوله، يشرب قهوته المرة، يتفقدنا، كنا ناقصين، سأل عن الكثير من الاصدقاء والاحباء الشهداء والاحياء، دمعت عيناه كأنه تذكر ذلك اليوم الثقيل في قريته ترمسعيا عندما استشهد المناضل زياد أبو عين وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يوم 10-12-2014 خلال الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال واستهدافه بقنابل الغاز خلال فعالية شعبية بزراعة أشجار الزيتون في أراضي قرية ترمسعيا المهددة بالمصادرة .
أبو السعدي لا زال يحمل تلك العصا العتيقة، عصا العودة والامل، عصا يحارب بها زمن اليأس والضجر، عصا يضرب بها حتى ينفلق الحجر، عصا تفتح الطريق المغلق بالحواجز العسكرية والمستوطنات، عصا العابرين الى حريتهم وكرامتهم وسط هذا الليل الحالك، عصا الشهداء والاسرى والفقراء التي تصير احيانا علما ذو الوان اربعة، تصير شجرة وارفة، تصير يدا ومقاومة، تصير بندقية وجذع منتصب القامة، عصا تنبش الماضي لتصنع الحاضر في جدلية التراث والاصالة والهوية والحضارة.
هجم أبو السعدي بعصاه على قاتل زياد أبو عين، ضرب الجنود المتوحشين ،كان ابو السعدي غاضبا ،غضب الكهل الصخري الذي انفلق كالزلزال، غضب الخميرة والزيت والبراهين، غضب الارض المسروقة وقد استعادت جذورها وعظامها الدفينة، رأى ابو السعدي الشهيد زياد يختنق، قنابل غاز ورصاص، انفاس زياد تحترق وعيناه تحدقان في وجه القاتل ، عينان مفتوحتان على الطوفان، عينان تتموجان بتراب الارض، عينان حادتان كشفرة السكين، عينان فيهما الرفض والبصيرة البعيدة، عينان تجمعان كل الصور، عينان ترسمان افقا اخر ابعد من الموت وأقرب الى عطش الحياة .
أبو السعدي يضرب الجنود بعصاه، لا ينسحب ولا يتراجع، الجميع شاهد أبو السعدي يحرك بعصاه أرواح الصامدين واجنحة الهواء المخنوق، العصا والكوفية الرقطاء والوجه العنيد، الجنرال ابو السعدي يقود بعصاه تلك الكتيبة، يصرخ ويزمجر ويبرق كرعد سماوي ألقى على المحتلين ناره الحامية، هذه العصا عمرها 75 عاما، العصا هي التاريخ، عصا ابو السعدي هي الارادة عندما يخنقك الموت والجدران وصمت العدالة الكونية، امام الإبادة الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.
عصا أبو السعدي هي كل مدينة وقرية وحارة، الرمز والدعوة والرسالة، العصا فيها دماء وشرايين، فسلام على تلك العصا الصلبة المقاتلة، فاحملوا عصيكم ايها الناس واخرجوا، المستوطنون قادمون، المستوطنون ينهبون الارض ويعربدون ويقتلون، اخرجوا، عصا ابو السعدي ارسلت الإشارة الى غزة، اعلنت النفير، فمن رأى عصا ابو السعدي فلينهض الان ويكسر هذا الصقيع، يضرب بعصاه الارض حتى ينفجر الصخر قرارا ومصير.
سلام على تلك العصا السحرية، لا تضعوها في متحف للنسيان او للذاكرة ، هي عصا الاعمى اذا ضل الطريق ، هي عين ثالثة، وهي عصا المقرور اذا اصابه البرد لينبش الجمر ويشعل الحريق، عصا الفدائي الذي لا يرفع يديه مستسلما في غرف التحقيق، عصا تقود الى الامام، جيل وراء جيل يفيق ويفيق، عصا من شجرة زيتون او خروب او من جسد واقف في رفح وخانيونس وسط النيران اللاهبة، عصا ابو السعدي هي الباقية، عجوز يتعكز عليها ويقاتل بها رغم كبر سنه، لا زال يمشي، يقول نستطيع أن نمشي ، العمر لا يشيخ في فلسطين، العمر يتجدد ويتوالد وينهض عندما تناديك الحياة الحرة القادمة .
عصا ابو السعدي هي ابنة الارض، ابنة كل الاشجار والنباتات البرية، العصا التي منعت بني اسرائيل من عبور البحر واحتلال الارض، عصا مذكورة في كل الكتب السماوية، عصا مقدسة لان الذي يحملها عجوز نجا من النكبة عام 1948، حمل عصاه وجلس فوق الجبل يرقب عودته الى قريته المنهوبة.
عصا الجنرال ابو سعدي تهاجم قاتل الشهيد زياد ابو عين، تتصدى لكل هؤلاء الغزاة الذين لا زالوا يلاحقوننا بالقتل والنهب والسجن والاستيطان، يتصدى للغزاة الذين يكرهون البشر، يحملون البنادق والمجارف ويتغولون بالجرافات، يرتكبون الفظائع في غزة تجويعا وتشريدا وقتلا وتجريفا وقهرا للتاريخ والمكان، لعلهم يجدون في الارض لهم هيكل او اله، يصابون بجنون الفاشية والعنصرية عندما لا يجدوا سوانا تحت التراب وفوق التراب.
استشهد زياد ابو عين وما زال الجنود ينقضون على ابي السعدي، هي عصا في مواجهة السلاح، هي عصا مصنوعة من عضلات القلب، لا تنكسر، عصا اسطورية تحرك الشمس حيث تشاء، عصا من ارادة تحطم حديد الزنازين عندما ينتفض الاسرى خلف القضبان، عصا شهيد جعل من الارض سجادة للرحمة والصلاة.
عصا الجنرال ابو السعدي هي تلك العصا التي تنبأ بها العالم الفيزيائي اينشتاين عندما قال: انا لا أعرف السلاح الذي سيستخدمه الانسان في الحرب العالمية الثالثة، لكني اعرف انه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية الرابعة، وربما هي تلك العصا التي تحدث عنها محمود درويش عندما قال: هي مسلتي وهويتي الاولى ومعدني الصقيل، ومقدسي العربي في الصحراء، يعبد ما يسيل من القوافي كالنجوم على عباءته ويعبد ما يقول، عصا لها دلالات في القول وفي النسغ والعقل وتاريخ يكتبه الشهداء .
سلام على تلك العصا، ربما هي من زيتونة مزروعة في جبل الطور في القدس، عصا تشق الغيب، ربما هي يد الملاك تقرأ الضوء، ربما هي من نخلة ولدت تحتها مريم العذراء، ربما هي مطرقة الحرية، ربما هي ترفع في رفح عمود الخيمة، انها تعليمات العصا، تعليمات ابو السعدي، لا تذهب الى القدس الا حاملا عصاك، القدس تكره الفراغ، خذ عصاك واستغفر، فالمياه العذبة والرياح اللوافح تخرج من تحت صخرة ببيت المقدس، قال ذلك ابو هريرة عندما التقى بأبي السعدي في باب العامود وتحت قبة السماء.
الجنرال ابو السعدي هو اول من حمل الصافرة لتنظيم المركبات في الشوارع وفي دوار المنارة في رام الله بعد قيام السلطة الفلسطينية عام 1995، اول شرطي فلسطيني متطوع، اول من شعر بالحرية، استعاد حياته المصادرة، الجميع سمع الصافرة، مرحلة جديدة تحتاج الى صافرة فلسطينية، يخرج صوتها من اعماق الصدر، زفير رجل كان يحلم ان الدولة الفلسطينية قادمة لها رئة وأرض وحدود وعلم وهوية وسيادة، غزة تحتاج الى صافرة أبو السعدي، صوتها اعلى من الطائرات الحربية لعلها تكسر الصمت المريب، صافرة تصرخ من صدور وحناجر شعب يذبح من الوريد الى الوريد.
ابو السعدي يحمل عصاه في كل اعتصام للأسرى خلال فعاليات التضامن معهم، يلوح بها، يكتب بها، يرفع صور الاسرى عليها، يشير بها الى المعسكرات والسجون، العصا تتجاوز الحدود والاسلاك الشائكة، عصا الوعي يطل على المعتقلين من خلف الجدار ومن كل نافذة، عصا الراعي في كل ربيع، عصا المقعدين والمشلولين في سجون الاحتلال، عصا القدم واليد وبوصلة الأسير الضرير.
لا زالت سلطات الاحتلال تفتش عن عصا ابو السعدي، العصا التي ضربتهم وهددتهم عندما استشهد زياد ابو عين، العصا مطاردة ومطلوبة، العصا هي الشاهد وهي المحكمة، العصا هي الغابة الجماهرية تكتبها الارض وترويها الفصول، العصا زنود تقذف الحجارة، فمن العصا كانت النقافة والقوس والرمح والفأس وعمود البيت وعمود الشعر، العصا تتحول الى حية، من يحمل عصا ابو السعدي لا يعرف الخوف، عصا لا تتردد ولا تعرف الشك والمساومة، عصا اللحظة الحاسمة.
توفي أبو السعدي وهو يبحلق في وجوهنا ويقول: ما هذا؟ الجميع يهربون من موت الى موت ومن كل الأسئلة، قالوا قامت القيامة، وان الصهيونية الفاشية وضعت نهاية للتاريخ والثقافة والقيم والمبادئ الإنسانية، وقالوا ان حرب البشاعة والانتقام من النساء والأطفال والمرضى والأسرى والبيوت والطبيعة وصلت الى اقصى مداها، اين اولادي؟ يسأل أبو السعدي، هل هم في المدارس ام في القبور؟ في المظاهرات ام في السجون، ام محنطين في الدهشة، ما هذا؟
توفي أبو السعدي وكان يرتجف كما ترتجف ارض غزة، رفض ان ينظر الى السماء، هناك طائرات حربية وقنابل وفسفور، وهدير وزنانات، هناك سلات غذائية تهبط للجوعى والنازحين والجياع، ثم تمتزج بالاشلاء والطحين، عصا أبو السعدي تتحرك وتهتز امام التقارير الصادمة والمفزعة عن اغتصاب النساء والاسيرات في معسكرات غزة، اعدام الاسرى المكبلين والمهانين والمحرومين من كل وسائل الحياة، خذوني الى غزة ولن انظر الا الى الامام يقول أبو السعدي، الموت هناك له ضجيج ومعاندة.
الجنرال أبو السعدي افعل ما امرك به رب العالمين بقوله "الق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون".

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