اطلاق مدفع رمضان طيلة الشهر الفضيل من ساحة النخيل

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- Amman Net) أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي سيتم طيلة أيام الشهر الفضيل إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل / منطقة رأس العين بالتزامن مع آذان المغرب.
وياتي إطلاق مدفع رمضان الذي تم انجاز كافة الترتيبات والتجهيزات له في الموقع ، بهدف إحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهد من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار .
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