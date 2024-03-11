النواب يوافق بالأغلبية على مُعدل التقاعد المدني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب، بالأغلبية المُطلقة، على مشروع قانون مُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، والمُعاد من مجلس الأعيان.



كما صوت المجلس وبالأغلبية أيضًا، تحويل مشروعي قانوني: التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، إلى اللجنة الإدارية النيابية، ومُعدل لقانون السياحة لسنة 2024، إلى لجنة السياحة الآثار النيابية.



جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، وأعضاء في الفريق الحُكومي.



وبشأن "مُعدل المدني"، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أقرها مجلس الأعيان، خلال جلسة عقدها في الثالث من الشهر الحالي، حيث شملت شطب عبارة لسنة 2019 والاستعاضة عنها بعبارة 2024، وإضافة عبارة "وكُل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته بعد عبارة (الفئة العليا)"، فضلًا عن شطب عبارة "مقبولة لغايات"، والاستعاضة عنها بعبارة "خاضعة لقانون".



وكان مجلس الأعيان أعاد إلى النواب، القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020، كونه يُضيف فئات جديدة للتقاعد، تُحمل الخزينة أعباءً مالية إضافية.



وبحسب قرار الأعيان، يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني كل موظف يُشغل إحدى وظائف الفئة العُليا، وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المُتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة، والمُدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018.



وجاء في الأسباب الموجبة لـ"مُعدل التقاعد المدني"، أنه يأتي نظرًا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المُعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018، في الأول من شهر تشرين الأول 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كُل من يُعين أو يُعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العُليا ما لم يكن وزيرًا سابقًا، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العُليا / المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.



كما جاء في الأسباب الموجبة، أن المشروع جاء لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العُليا لأحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس أو العضو المُتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المُدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.



من جهة ثانية، أقر "النواب"، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024.



وأجرى المجلس تعديلًا على المادة الأولى، لتُصبح على النحو التالي: "يُسمى هذا القانون قانون مُعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1988، المُشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانون واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".



كما أجرى تعديلًا على المادة الثانية، لتُصبح على النحو التالي: "تُعدل الفقرة 1 من المادة 191 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (عشرة آلاف) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عشرين ألفا)".



وحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فهو يهدف إلى الحد من الطعون غير المُبررة أو التي هدفها المُماطلة والتسويف، ولتخفيف العبء عن محكمة التمييز في ضوء الحجم الكبير من الدعاوى الحقوقية الواردة إليها.



وبشأن مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024، فقد جاءت الأسباب الموجبة بهدف تعزيز دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأُخرى والمؤسسات الخارجية والدولية وغيرها، ولتكون الوزارة الجهة المعنية بوضع منهجيات إعداد الرؤى والخطط التنموية وبرامجها التنفيذية.



كما تهدف إلى تنظيم آلية الحصول على التمويل المُقدم من الجهات المانحة والدولية إلى الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقًا للتشريعات النافذة.



وفيما يتعلق بمشروع قانون مُعدل لقانون السياحة لسنة 2024، فقد جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وتحسين بيئة الأعمال لزيادة تدفق الاستثمارات فيه من خلال إلغاء مُتطلب الترخيص من وزارة السياحة والآثار، كأداة تنظيمية لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية، واستبدالها بالموافقة الصادرة عن الوزارة لمُمارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكامه.



وكذلك لمنح وزارة السياحة والآثار إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في هذا القانون والإشراف عليها وتطويرها، ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، ولتنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المُجتمعات المحلية والمرأة والشباب من خلال إنشاء صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي.