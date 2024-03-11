للحد من العطش.. ما هي الوجبة الأمثل لأول سحور رمضاني ؟

MENAFN - Al Wakeel News)نصحت أخصائية التغذية غدير فريحات الصائمين بعدم إهمال وجبة السحور، وضرورة تناول وجبة متكاملة لدورها في مد الجسم بالطاقة خلال اليوم خصوصاً مع ساعات الصيام الطويلة .



ونوهت فريحات في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إلى ضرورة تناول الغذاء الذي يحتوي على الألياف مثل الخبز الأسمر، والذي يساهم في رفع مستوى السكر في الدم بشكل تدريجي وتوفير الطاقة للجسم خلال فترة الصيام، بالإضافة إلى تناول البروتينات والنشويات المعقدة مثل اللبنة والجبنة البيضاء المنقوعة لما تُعطيه بالشعور بالشبع.



وأشارت إلى الحرص على تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة مياه عالية، مثل الخيار والبندورة والتمر والفراولة والفجل والخس والموز والتفاح ولبن الزبادي، للحد من العطش خلال فترة الصيام.



وشددت على عدم تناول الكافيين والحلويات والأطعمة العالية في الأملاح أو المرتفعة في الصوديوم، مثل اللحوم المصنعة والجبنة الصفراء والمخللات والوجبات السريعة، خلال وجبة السحور، لتجنب فقدان الجسم للمياه والشعور بالعطش خلال فترة الصيام.



ونوهت الى الأشخاص الذين يعانون من ارتداد المريء بضرورة تناول الطعام على دفعات، والحرص على عدم شرب السوائل مع تناول الطعام، وعدم النوم فوراً بعد الانتهاء من الوجبة لتجنب التلبك المعوي.



وأشارت إلى أن الوقت المثالي لتناول وجبة السحور هو قبل ساعة واحدة من أذان الإمساك.