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الدفاع الروسية: تدمير دبابة أبرامز أخرى في دونيتسك

3/11/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن خسائر أوكرانيا بلغت 810 جنود خلال آخر 24 ساعة، وأن بين المعدات العسكرية المعادية التي دمرت على محور أفدييفكا، دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع.


وأصبحت هذه رابع دبابة "أبرامز" تم تدميرها مؤخرا في معارك العملية العسكرية الخاصة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر دبابة "أبرامز" محترقة في حقل.

RT

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