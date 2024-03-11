الدفاع الروسية: تدمير دبابة أبرامز أخرى في دونيتسك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن خسائر أوكرانيا بلغت 810 جنود خلال آخر 24 ساعة، وأن بين المعدات العسكرية المعادية التي دمرت على محور أفدييفكا، دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع.
وأصبحت هذه رابع دبابة "أبرامز" تم تدميرها مؤخرا في معارك العملية العسكرية الخاصة، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر دبابة "أبرامز" محترقة في حقل.
RT
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