قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي
التاريخ
3/11/2024 9:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقعي جل العلام وتلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته قصفت موقعا عسكريا لحزب الله في الجبين وهاجمت موقعا عسكريا في الطيبة خلال الليل.
MENAFN11032024000208011052ID1107961419
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.