Monday, 11 March 2024 06:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

3/11/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقعي جل العلام وتلة الطيحات بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة.


في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته قصفت موقعا عسكريا لحزب الله في الجبين وهاجمت موقعا عسكريا في الطيبة خلال الليل.

MENAFN11032024000208011052ID1107961419

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث