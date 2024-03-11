الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة
التاريخ
3/11/2024 9:10:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة.
ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.
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