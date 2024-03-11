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الحوثيون: عدوان أميركي بريطاني يستهدف منطقة رأس عيسى بالحديدة

3/11/2024 9:10:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين إن عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ 3 غارات منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة.
ومنذ مطلع العام الجاري يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.













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