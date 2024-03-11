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المركزية ياماها تدرّب السيدات على أساسيات التعامل مع حالات الطوارئ

3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والتزامًا منها بتعزيز السلامة العامة بين السائقين وأفراد المجتمع، قدّمت "المركزية ياماها" أول دورة "First Responders" للسيدات للتعرف على أساسيات التعامل مع حالات الطوارئ التي يمكن أن تواجههنّ في حياتهنّ اليومية.


وغطت الدورة، التي أُقيمت يوم الجمعة 8 آذار الجاري في "The Space"، طرق إيقاف النزيف وأساسيات الإنعاش، وقدّمها المدربان الدوليان الدكتور محمود العودات والدكتور أسامة العودات من كلية الجراحين الأمريكية. وحصلت المشاركات في نهاية الدورة على شهادة معتمدة.


وتعليقًا على هذه الفعالية، قال فارس حدّاد، المدير العام لـ "المركزية ياماها": "في "المركزية ياماها"، لا نكتفي بتوفير أفضل تجارب القيادة وأعلى معايير السلامة فحسب، بل نسعى دائمًا إلى رفع وعي المجتمع حول السلامة والأمان. ويسرنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن نسهم في تمكين السيدات ودعمهنّ عبر توفير مثل هذه الدورات التي تزودهنّ بالمعرفة اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ في مختلف الأوقات".

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