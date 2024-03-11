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أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان

3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقدم شخص اربعيني اليوم الاثنين، على طعن زوجته بواسطة أداة حادة داخل منزلهما في احدى مناطق جنوب عمان اثر خلاف حصل بينهما وما لبثت ان فارقت الحياة.

وقال مصدر أمني، إنه جرى ضبط الشخص والتحقيق جار معه تمهيدا لاحالته للقضاء .


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