أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان

أربعيني يقتل زوجته طعناً في عمّان
التاريخ
3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقدم شخص اربعيني اليوم الاثنين، على طعن زوجته بواسطة أداة حادة داخل منزلهما في احدى مناطق جنوب عمان اثر خلاف حصل بينهما وما لبثت ان فارقت الحياة.
وقال مصدر أمني، إنه جرى ضبط الشخص والتحقيق جار معه تمهيدا لاحالته للقضاء .
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