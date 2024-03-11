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غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة

3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة حي الرمال وسط مدينة غزة.


بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات مروحية إسرائيلية تطلق نيرانها على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة، في حين تقصف المقاتلات الإسرائيلية منطقة الاتصالات غرب المدينة.

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