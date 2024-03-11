غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة

غارات إسرائيلية عنيفة على حي الرمال وسط مدينة غزة
التاريخ
3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة حي الرمال وسط مدينة غزة.
بدورها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن طائرات مروحية إسرائيلية تطلق نيرانها على الأحياء الجنوبية الغربية لمدينة غزة، في حين تقصف المقاتلات الإسرائيلية منطقة الاتصالات غرب المدينة.
MENAFN11032024000208011052ID1107961415
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.