الخريشة: البيئة التشريعية عززت دور الشباب في الحياة السياسية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن البيئة التشريعية عززت دور الشباب في الحياة السياسية، داعياً الشباب إلى انتخاب الأكثر كفاءة.



وأضاف أمس الأحد، خلال لقائه مجموعة من الشباب في منصة "كيدوز تايمز"، أن الدولة هيأت بيئة تشريعية مناسبة لانخراط الشباب بالعمل الحزبي، والتأكيد على الدور الرئيس للشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، وأن البيئة السياسية محفزة ومحصنة بالدستور والقوانين، وأنه لا رجعة عن التحديث السياسي.



وحث الخريشة الشباب على انتخاب الكفاءات والبرامج، وأن لا يعزفوا عن انتخاب المرأة والشباب، مبينا أن العمل السياسي سيرتكز مستقبلاً على الأحزاب البرامجية.



وقال إن الحكومة أضافت فصولاً في مادة التربية الوطنية عن الحياة المدنية والسياسية والأحزاب، لتعميق ثقافة طلبة المدارس بالحياة السياسية والحزبية وتاريخ الأردن، مشددا على أنه لا تملك أي جهة القدرة للتأثير على الأحزاب والتدخل في برامجها.



وردا عن أسئلة الشباب حول الدولة المدنية والديمقراطية قال الوزير "إن الأردن دولة مدنية لأن عمادها الدستور وسيادة القانون، كما أن الممارسة الديمقراطية والانتخاب عملية شهدتها مؤسسات الدولة منذ عشرينيات القرن الماضي".



وأشار الخريشة إلى أن الوزارة ستنظم لقاءات مع طلبة الجامعات ومراكز الشباب والتدريب المهني ومدرسي التربية الوطنية في الجامعات للتشجيع على المشاركة السياسية والحزبية، وأنها ستعقد لقاءات مع مختلف فئات المجتمع الأردني خاصة الشباب والمرأة لتحفيزهم على المشاركة السياسية.



وناقش الوزير والشباب خلال اللقاء البيئة التشريعية الداعمة للعمل الحزبي ودعم الأحزاب للشباب، وربط ذلك برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بأهمية دور الشباب في المرحلة الحالية والمستقبلية.