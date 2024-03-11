نتنياهو: لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها

نتنياهو: لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها
التاريخ
3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنقوم بكل ما يلزم للقضاء على حماس وسنعمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات".
واضاف "يتعين علينا تدمير حماس وإلا فلن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط.. لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها".
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