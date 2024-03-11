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نتنياهو: لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها

3/11/2024 9:10:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سنقوم بكل ما يلزم للقضاء على حماس وسنعمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات".

واضاف "يتعين علينا تدمير حماس وإلا فلن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط.. لدينا اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها".

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