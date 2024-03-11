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وزير خارجية فرنسا يحرض الأوروبيين على التحدث بلغة أخرى تجاه روسيا

3/11/2024 9:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، في مقابلة مع La Tribune du Dimanche، إنه يتعين على الدول الأوروبية إجراء حوار مع روسيا بالاعتماد على لغة توازن القوى.


وأضاف: "علينا أن نتحدث نفس لغة روسيا، لغة توازن القوى".
وشدد الوزير على أنه لم يكن هناك أي غموض على الإطلاق من جانب باريس في العلاقة تجاه موسكو. ونوه بأن فرنسا تحاول تحقيق "زيادة في الدعم لأوكرانيا، لأن ذلك سيعطي روسيا إشارة مفادها أن أوروبا تظل موحدة بشأن مسألة مساعدة كييف".


وفي معرض حديثه عن إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا، قال الوزير الفرنسي إن السؤال يكمن في هل سيكون من الممكن إجبار روسيا على وقف الأعمال القتالية بأي شيء آخر غير "تقديم أقصى قدر من الدعم لأوكرانيا".

RT

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