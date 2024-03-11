معهد «BIBF» يوقع شراكة إستراتيجية مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي «ADGMA»

(MENAFN
- BIBF Leading Excellence )
وقد وقع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، والرئيس التنفيذي لأكاديمية ومركز أبحاث سوق أبو ظبي العالمي السيد منصور جعفر، وذلك في المقر الرئيسي للمعهد بمنطقة خليج البحرين. وتعد المذكرة علامة فارقة في التعاون الإستراتيجي بين الجهتين وتمهد الطريق لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبموجب المذكرة، سيقوم كل من معهد «BIBF» وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي باستكشاف ومناقشة مجالات التعاون المختلفة التي تعود بالنفع المتبادل على كلا الطرفين وسيتم التخطيط لتنفيذها في المستقبل.
وبهذه المناسبة صرّح الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ: "يسعدنا إضفاء الطابع الرسمي على شراكتنا مع سوق أبوظبي العالمي، الذي يعد من ضمن المراكز المالية الرائدة في المنطقة. ويؤكد هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار والتميز والنمو في القطاع المصرفي والمالي. ومن خلال تجميع مواردنا وخبراتنا، نهدف إلى إحداث تغيير إيجابي وإحداث تأثير دائم لأصحاب المصلحة لدينا."
ومن جانبه، قال السيد منصور جعفر: "يعكس توقيع هذه المذكرة التزام سوق أبو ظبي العالمي بتعزيز العلاقات وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع أصحاب المصلحة الرئيسيين مثل معهد BIBF، وهي مؤسسة رائدة ومتميزة في مجال التعليم المصرفي والمالي في المنطقة وخارجها. وأضاف: "يسر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي توسيع نطاق اختصاصها الجغرافي لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التعليم وبناء القدرات المحلية. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيخلق فرصاً جديدة لتطوير المعرفة والابتكار والتعاون، مما يساهم في تعزيز الثقافة المالية في منطقة الخليج."
ويشير توقيع مذكرة التفاهم بين معهد BIBF وسوق أبوظبي العالمي إلى فصل جديد من التعاون والشراكة في المشهد المالي بمنطقة الخليج. ويستعد كلا الكيانين للاستفادة من نقاط القوة والموارد الخاصة بهما لدفع الابتكار وتعزيز تبادل المعرفة وتسهيل النمو المستدام في الصناعة المصرفية والمالية.
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