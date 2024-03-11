تنظيم الاتصالات تطلق مبادرة الهيئة تبتكر

MENAFN - Al Wakeel News)أطلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مبادرة بعنوان "الهيئة تبتكر" خلال يوم توعوي يعنى بالابتكار والإبداع.



وتهدف المبادرة، بحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى ترسيخ فكرة الابتكار كأحد أدوات نشر التوعية وتحفيز البيئة الابتكارية للعاملين والطلبة، وذلك من منطلق اهتماماتها في تسليط الضوء على الطاقات الإبداعية في مختلف المجالات التقنية والتكنولوجية.



وتأتي المبادرة ضمن إطار الشراكات الفعالة بين الهيئة وجميع المعنيين بما في ذلك الجامعات والمراكز الأكاديمية والبحثية المتميزة والشركات ذات العلاقة.



وقال عضو مجلس مفوضي الهيئة الدكتور نوح الشياب، إن الابتكار والإبداع يرتبط ارتباطا وثيقا بالموارد النادرة وحاجة البشرية اللامتناهية للأفكار الإبداعية لتوائم الاحتياجات والمتطلبات الإنسانية.



واشتمل اليوم التوعوي على عروض توضيحية متنوعة، إذ قدمت الهيئة عرضا حول إنشاء المختبر المتخصص بتطبيق بعض المشاريع التشغيلية ذات العلاقة بمراقبة الترددات، كما عرض ممثلو شركتي (اورانج وزين) لمشاريع ابتكارية تبنتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما قدمت الجامعات الأردنية، واليرموك، والبلقاء التطبيقية، وعمان الأهلية، عروضا توضيحية تناولت المشاريع والمبادرات الطلابية ذات الأفكار الإبداعية والابتكارية ودور الجامعات في تعزيز مفهوم الابتكار لدى طلبتها.



من جهتها، قدمت ممثلة الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، عرضا توضيحيا حول التحضيرات التي تقوم بها استعدادا لعقد مؤتمر الذكاء الاصطناعي في حزيران المقبل، بالشراكة بين الجامعات والشركات الصينية.



كما قدمت شركة الكنغر السريع لخدمات التوصيل، عرضا تناول رؤية الشركة ودورها في توفير فرص العمل للأردنيين واستعراض الخطة التنفيذية التي وضعتها للتحول إلى شركة خضراء صديقة للبيئة المستدامة.