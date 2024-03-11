إحباط محاولة تهريب 237 ألف حبة كبتاجون في معبر جابر الحدودي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الجمارك الأردنبة ومديرية الامن العام اليوم عن إحباط تهريب 237 الف حبة مخدرة (43) كغم في معبر جابر الحدودي



وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية، عميد جمارك سائد علي عاشور ان كوادر الجمارك ومكافحة المخدرات والاجهزة الامنية العاملة في مركز جمرك جابر الحدودي تمكنوا من إحباط تهريب (237) ألف حبة من الكبتاجون المخدر بعد الاشتباه بمركبتي شحن .

وأضاف عاشور، أنه وبعد تفتيش المركبتين تفتيشا دقيقا والمعاينة الفعلية لهما حيث كانت الاولى محمّلة بطاولات الايبوكسي الخشبية القابلة للطي، والأخرى محمّلة بأَسِرّة أطفال مصنوعة عثر على كميات الحبوب المخدرة وقد اخفيت بطريقة بمخابئ سرية داخل الطاولات والأَسِرّة الخشبية.

بدوره قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن مرتبات الجمارك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المراكز الحدودية، تعمل بكافة الإمكانيات على منع دخول المخدرات من خلال تعزيز رقابتها في المنافذ الحدودية، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الكوادر الجمركية وقدرتهم على التصدي للأساليب الإجرامية المبتكرة في تهريب المخدرات بكل كفاءة واقتدار.