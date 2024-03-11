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نار مبابي تحرق شقيقه في باريس

3/11/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبقى الشد والجذب مستمرا بين نادي باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي، بسبب إصرار اللاعب على الرحيل بنهاية عقده في الصيف المقبل.
في هذا الصدد سلطت صحيفة "ليكيب" الضوء على غياب لاعب الوسط الواعد إيثان مبابي، الشقيق الأصغر للنجم الباريسي عن خيارات المدير الفني لويس إنريكي منذ مباراة ريال سوسيداد في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.
وتساءلت الصحيفة "هل اختفاء إيثان مبابي من قائمة باريس لا يرتبط بإعلان مبابي مغادرة باريس في نهاية تعاقده؟".
وكشفت أيضا أن إنريكي داعب إيثان مبابي بعد إعلان شقيقه الأكبر قرار الرحيل، وسأله بسخرية "هل ستلحق بكيليان؟"، ليرد اللاعب الواعد "أنا ناشئ باريسي ومستقبلي هنا في العاصمة الفرنسية".
وأشارت ليكيب إلى أن توقيع عقد احترافي مع إيثان مبابي بات مشروطا، وقال مصدر بالنادي "كنا قريبين للغاية من التوقيع ويبدو حاليا أننا بعيدون تماما عن هذه الخطوة".
وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس تبرر اختفاء إيثان مبابي بسبب قوة المنافسين في خط الوسط مع عودة عدد من اللاعبين المصابين.
ولكن ليكيب أشارت إلى أن هذا المبرر يتعارض مع وجود اللاعب الواعد سيني مايولو في قائمة مباريات باريس بالفترة الأخيرة.
وختمت تقريرها بأن إيثان مبابي (17 عاما) كان يستخدم كورقة في عملية لا يرتبط بها بشكل مباشر.
ويتدرب إيثان مع الفريق الأول منذ بداية الموسم الجاري وشارك في 3 مباريات بإجمالي 40 دقيقة.

ملاعب

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