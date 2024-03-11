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ميلان يواصل صحوته وينتزع المركز الثاني

3/11/2024 8:10:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل ميلان صحوته وانتزع المركز الثاني مؤقتا من يوفنتوس بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي 1-0 الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين النادي اللومباردي بفوزه الثاني تواليا في الدوري بعد خسارة وتعادل إلى مهاجمه الدولي الأمريكي كريستيان بوليسيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 41 إثر تمريرة من السويسري نواه أوكافور.
واستغل ميلان المعنويات العالية للاعبيه عقب الفوز الكبير على ضيفهم سلافيا براغ التشيكي 4-2 الخميس الماضي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، وحققوا الفوز الـ18 في الدوري هذا الموسم فرفعوا رصيد فريقهم إلى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين أمام يوفنتوس الذي يستضيف أتالانتا لاحقا.
وأعاد ميلان الذي سيحل ضيفا على سلافيا براغ الخميس المقبل في إياب المسابقة القارية الثانية، الفارق إلى 16 نقطة عن جاره إنتر المتصدر والفائز على مضيفه بولونيا 1-0 أمس السبت.

ملاعب

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