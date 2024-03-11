السحور الأول في رمضان- خبير تغذية يوضح أفضل وأسوأ الأطعمة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعتبر وجبة السحور في شهر رمضان فرصة مهمة لتناول الطعام الصحي الذي يساعد في الصيام بشكل صحي ومريح.

وفي هذا الصدد، أوصى الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، بضرورة الاهتمام بتناول وجبة السحور في رمضان، لأن تخطيها له تأثيرات سلبية على صحة الجسم.



وأضاف ناجي أن الفول أحد أفضل الأطعمة لوجبة السحور، لأنه يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء خلال ساعات الصيام، بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية والبروتين النباتي.



وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أهمية إضافة القليل من الملح إلى الفول عند تحضيره، لأن الإفراط فيه من العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب الشعور بالعطش أثناء الصيام.



وشدد على ضرورة عدم إضافة اللحوم المصنعة إلى الفول، مثل البسطرمة، لغناها بالأملاح، كما يجب مراعاة تحضيره بزيت الزيتون أو زيت بذور الكتان، لأن الدهون المشبعة والمتحولة الموجودة في السمن والزبدة والزيوت النباتية تشكل ضغطًا كبيرًا على صحة المعدة والأمعاء.



وأكد أن الزبادي يلعب دورًًا كبيرًا في تقليل الشعور بالجوع والعطش أثناء الصيام، لغناه بالبروتين الحيواني والماء، كما يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على مادة البروبيوتيك، مشيرًا إلى أهمية تناوله في وجبة السحور يوميًا.



وكشف أن هناك أطعمة يمكن تناولها بجانب الزبادي في السحور لتعزيز قيمته الغذائية، مثل حفنة من المكسرات وثمرة واحدة من الفاكهة الطازجة.



وحذر من تناول الحلويات الرمضانية في السحور، مشددًا على ضرورة استبدالها بالتمر، لأنه يحد من الشعور بالعطش أثناء الصيام، لاحتوائه على معدن البوتاسيوم.



واختتم ناجي حديثه بالإشارة إلى أن المخللات من أسوأ الأطعمة لوجبة السحور في رمضان، لأنها تتسبب في زيادة الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام، نظرًا لمحتواها العالي من الأملاح.

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