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إدارة الخدمات في وزارة الصحة: تأخر صرف رواتب شباط لموظفي مستشفى حمزة كان خارجا عن إرادتنا

3/11/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت مدير إدارة الخدمات في وزارة الصحة المهندسة سعاد نايف أن تأخر صرف رواتب شهر شباط الماضي للموظفين في مستشفى الأمير حمزة كان خارجا عن إرادة المؤسسة وكان من المفترض أن يتم صرفها الأربعاء الماضي قبل صرفها أمس الأحد.
وقالت نايف لـ"الوكيل الإخباري"، إن التأخر كان بسبب وجود مشكلة في نظام الموازنة العامة ليومين وهو ما تسبب بتأخير صرف الرواتب، لافتة إلى صرف الرواتب في موعدها المحدد.
وحول الحسومات من الرواتب لبعض الموظفين، أشارت إلى أن جميع الحسومات كانت بعد تطبيق نظام البصمة للدوام وحساب مدة تأخير الموظفين والإجازات سواءً أكانت إجازات مرضية أو غيرها.
وأوضحت أن المديرية تطبق القانون بكل عدالة على جميع الموظفين وأن أي موظف يرى أن لديه ملاحظة أو شكوى عليه مراجعة المديرية لإيجاد حل لها.
وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، من موظفي خدمات في مستشفى الأمير حمزة (مراسلين، عمال نظافة) حول تأخر صرف رواتب شهر شباط الماضي وحسم من الرواتب بلا سبب على حد تعبيرهم.













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