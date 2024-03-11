دينار و 10 قروش سعر كيلو القطايف الكبير ودينار و 40 قرش للعصافيري

MENAFN - Al Wakeel News)قال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي ان سعر كيلو القطايف في رمضان سيكون دينار و 10 قروش ، وسعر قطايف العصافيري دينار و 30 قرشاً ، في وقت حددت فيه نقابة اصحاب المطاعم ، بالمطاعم الشعبية سعر كيلو القطايف الكبير عند دينار و 10 قروش ، والعصافيري عند دينار و 40 قرشاً للكيلو.



الحموي قال لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الاثنين أن نحو 2000 مخبز في مختلف محافظات المملكة استعدت لشهر رمضان المبارك لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل لمختلف المخبوزات سيما التي يقبل عليها الأردنيين في هذا الوقت من العام مثل القطايف والخبز المنقوش، مشيراً في الوقت ذاته الى انخفاض الطلب على اصناف الخبز الاخرى.



من جهتها، أوضحت نقابة المطاعم لـ 'الوكيل الإخباري"، أنه تم تحديد أسعار بيع القطايف في المطاعم الشعبية المعفية من ضريبة المبيعات عند دينار وعشرة قروش للحجم الكبير ودينار وأربعين قرشا للقطايف 'العصافيري".



وأوضحت أن أسعار القطايف في المطاعم التي تخضع لضريبة المبيعات، والتي تبلغ 16%، تتراوح بين الدينار والربع وحتى الدينار والأربعين قرشًا للحجم الكبير، وتبلغ دينار وخمسة وسبعين قرشًا للقطايف الصغيرة.



وأشارت النقابة إلى أنه من المعتاد أن تُغلق المطاعم الشعبية في أولى أيام شهر رمضان لقلة الإقبال، ويُستغل هذه الفترة لأعمال الصيانة.