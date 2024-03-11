إنريكي يؤكد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

وأضاف المدرب الإسباني "مبابي لاعب جيد، وشخص أكثر من رائع، وحقا أتمنى له كامل التوفيق والنجاح". وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وأبلغ المهاجم الدولي الفرنسي إدارة فريقه بعدم رغبته في التجديد. وتردد بقوة أن مبابي اتفق على الانضمام لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

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