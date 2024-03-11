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إنريكي يؤكد رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان

3/11/2024 8:10:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، رحيل نجم فريقه كيليان مبابي بنهاية الموسم الجاري، برسالة جديدة عقب التعادل 2-2 مع ريمس، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي.
وصرح إنريكي عبر قناة "أمازون برايم فيديو": "أتمنى التوفيق لمبابي في مستقبله".


وأضاف المدرب الإسباني "مبابي لاعب جيد، وشخص أكثر من رائع، وحقا أتمنى له كامل التوفيق والنجاح".
وينتهي عقد مبابي (25 عاما) مع الفريق الباريسي في 30 يونيو المقبل، وأبلغ المهاجم الدولي الفرنسي إدارة فريقه بعدم رغبته في التجديد.
وتردد بقوة أن مبابي اتفق على الانضمام لصفوف ريال مدريد في صفقة انتقال حر.

ملاعب

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