روسيا.. أقوى مدفع هاون في العالم يحصل على أجهزة حماية إضافية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تسهم وحدات المدفعية الروسية المزودة بمدافع الهاون الثقيلة الذاتية الدفع عيار 240 ملم من طراز " 2 إس 4 تولبان" كثيرا في تدمير القوة البشرية والأسلحة التي بحوزة الجيش الأوكراني.ويستخدم هذا السلاح الفريد كذلك بنشاط لتدمير مختلف التحصينات. ونظرا إلى زيادة خطر استخدام العدو للدرونات الانتحارية والمسيرات التي تقذف الذخائر على المعدات الحربية الروسية تم اتخاذ إجراءات من شأنها حماية تلك المدافع ذاتية الدفع.وقد حصل مدفع "تولبان" على ستارين واقيين، وذلك لعدم منع مدفع الهاون عيار 240 ملم من رفع ماسورته.

يذكر أن" تولبان" الذي يعتبر من أقوى المدافع الذاتية الحركة في العالم دخل الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1971، وأنتجت الصناعة العسكرية السوفيتية لغاية مطلع التسعينيات 588 مدفعا من هذا النوع. ويبلغ ارتفاعه 3255 ملم، طوله 7940 ملم. وزنه 37.5 طن، سمك الدروع الأمامية 230 ملم، طول الماسورة 20.83 م، مدى الرماية يتراوح بين 800 متر و20 كيلومترا. وبمقدور المدفع اختراق منشأة محصنة بسمك حتى 3 أمتار، طاقمه 5 أفراد.

تم تزويده بمحرك ينتج قوة 520 حصانا ورشاش عيار 7.62 ملم. سرعة المدفع الذاتي الدفع على الطريق المعبدة تتراوح 65 كلم/ساعة و30 كلم/ساعة على الأرض الوعرة. يمكن أن يسير المدفع إلى مسافة 500 كلم دون أن يزود بالوقود، ويمكن أن يجتاز خندقا بعمق 2.5 متر.

يذكر أن" تولبان" الذي يعتبر من أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم دخل الخدمة في الجيش السوفيتي عام 1971، وأنتجت الصناعة العسكرية السوفيتية لغاية مطلع التسعينيات 588 مدفعا من هذا النوع. ويبلغ ارتفاعه 3255 ملم، طوله 7940 ملم. وزنه 37.5 طن، سمك الدروع الأمامية 230 ملم، طول الماسورة 20.83 م، مدى الرماية يتراوح بين 800 متر و20 كيلومترا. وبمقدور المدفع اختراق منشأة محصنة بسمك حتى 3 أمتار، طاقمه 5 أفراد.

روسيا اليوم