الفايز رئيسًا لكتلة العهد النيابية

الفايز رئيسًا لكتلة العهد النيابية
التاريخ
3/11/2024 8:10:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب يحيى عبيدات، على تشكيل مكتبها الدائم.
واختارت الكتلة، النواب: بسام الفايز رئيسا وممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب، محمد العبابنة نائبا للرئيس، إسلام الطباشات مقررا، توفيق المراعية ناطقا إعلاميا.
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