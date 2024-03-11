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الفايز رئيسًا لكتلة العهد النيابية

3/11/2024 8:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافقت كتلة العهد النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب يحيى عبيدات، على تشكيل مكتبها الدائم.


واختارت الكتلة، النواب: بسام الفايز رئيسا وممثلا للكتلة في المكتب التنفيذي لمجلس النواب، محمد العبابنة نائبا للرئيس، إسلام الطباشات مقررا، توفيق المراعية ناطقا إعلاميا.

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