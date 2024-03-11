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صفقة مدريدية مجانية خارج أجندة برشلونة

3/11/2024 8:10:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تقرير صحفي، الأحد، عن حقيقة اهتمام برشلونة، بالتعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد، في الصيف المقبل.
وينتهي تعاقد ماريو هيرموسو مع الروخي بلانكوس في صيف 2024، وارتبط اسمه بالانضمام إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر.
لكن فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أكد أن برشلونة لا ينوي التحرك لضم هيرموسو.
وأكد رومانو، عبر حسابه على منصة تويتر "هيرموسو لم يتلق أي عروض حتى الآن من قبل برشلونة، بالإضافة إلى يوفنتوس الذي ارتبط أيضًا بالحصول على خدماته في الصيف المقبل".
وأشار إلى أن أتلتيكو مدريد لم يبدأ مفاوضات التجديد مع ماريو هيرموسو حتى الآن.
وشارك هيرموسو مع أتلتيكو مدريد في 23 مباراة هذا الموسم حتى الآن، وخرج الروخي بلانكوس بشباك نظيفة في 6 منها فقط.

ملاعب

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