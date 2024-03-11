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عرض صادم لبوغبا من أجل استكمال مسيرته

3/11/2024 8:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تلقى الفرنسي بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي عرضا صادما بعد تعرضه للإيقاف لمدة 4 سنوات بسبب تعاطي المنشطات.
وقضت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية، الشهر الماضي، بإيقاف بوغبا 4 سنوات، بعد ثبوت وجود معدلات عالية من هرمون "التستوستيرون" في عينته.
جاء ذلك، نتيجة التحليل الذي خضع له النجم الفرنسي عقب مباراة فاز فيها يوفنتوس 3-0 على أودينيزي، في افتتاح الدوري الإيطالي يوم 20 أغسطس الماضي، وقرر اللاعب الاستئناف على العقوبة.
وبحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن بوغبا تلقى عرضا من أحد الأندية الروسية المغمورة، ويدعى "بروك بويز" في الدوري الإعلامي الروسي لكرة القدم.
وأوضحت أن هذه المسابقة لا تتبع الاتحاد الروسي أو الفيفا، وبالتالي فإن العقوبة المفروضة على اللاعب لن يكون لها أي تأثير، حال انضمامه.
ويجمع الدوري الإعلامي فرقا مكونة من أصحاب النفوذ والمشاهير ويحقق نجاحا كبيرا في روسيا، مع جذب ملايين المشجعين.
وأوضحت "توتو سبورت" أن النادي أرسل خطابا إلى بوغبا ووكيلته رافاييلا بيمنتا، ليعرض ضمه براتب قدره 1500 دولار شهريا وبعض المزايا، منها إقامة "فاخرة" في أودينتسوفو، غير مشتركة مع لاعبين آخرين.
ومع ذلك، رفض بوغبا العرض الروسي، حيث يحتاج إلى بعض الوقت لاستيعاب أنه لن يتمكن من ممارسة كرة القدم حتى عام 2027.
ويرتبط بوغبا البالغ 30 عاما، بعقد مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2026، وهناك اتجاه داخل النادي الإيطالي لفسخ التعاقد بعد عقوبة الإيقاف.

ملاعب

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