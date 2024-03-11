الاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم
التاريخ
3/11/2024 8:10:06 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند برك سليمان، وداهمت بناية الأطرش في منطقة العطن قرب البركة الثالثة.
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