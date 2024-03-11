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الاحتلال يقتحم منطقة برك سليمان السياحية جنوب بيت لحم

3/11/2024 8:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منطقة برك سليمان السياحية الواقعة بين بلدة الخضر وقرية أرطاس جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال تمركزت عند برك سليمان، وداهمت بناية الأطرش في منطقة العطن قرب البركة الثالثة.

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