الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية ضد تجريف أرض في حوسان غرب بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لمواطنين ضد تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد الناشط الشبابي حمدة حمامرة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص في الهواء قرب مجموعة من المواطنين في قرية حوسان، نظموا وقفة احتجاجا على تجريف مساحات من الأرض، في منطقة المطينة خلف مسجد أبو بكر الصديق، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير، وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث، والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).
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