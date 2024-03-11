Monday, 11 March 2024 04:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية ضد تجريف أرض في حوسان غرب بيت لحم

3/11/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لمواطنين ضد تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي حمدة حمامرة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص في الهواء قرب مجموعة من المواطنين في قرية حوسان، نظموا وقفة احتجاجا على تجريف مساحات من الأرض، في منطقة المطينة خلف مسجد أبو بكر الصديق، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير، وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث، والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).

MENAFN11032024000205011050ID1107961150

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث