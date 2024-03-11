الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية ضد تجريف أرض في حوسان غرب بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية لمواطنين ضد تجريف أراضٍ في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي حمدة حمامرة للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص في الهواء قرب مجموعة من المواطنين في قرية حوسان، نظموا وقفة احتجاجا على تجريف مساحات من الأرض، في منطقة المطينة خلف مسجد أبو بكر الصديق، بهدف توسيع الطريق الاستعماري رقم (60)، الذي يمتد من المدخل الرئيس الغربي لقرى الريف الغربي وصولا إلى حوسان.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال مددت في شهر كانون الثاني الماضي، سريان قرار الاستيلاء على (76 دونما) من أراضي بلدتي الخضر وبتير، وقرية حوسان غرب بيت لحم، في أحواض البقيعة، وقطعة البطمة، وظهر الدير، (الخضر)، وخلة أبو حرث، والحمر (بتير)، وأم الشقف، وواد أبو حمرا (حوسان).